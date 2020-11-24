Milli Savunma Bakanı Akar, "İrini Harekatı başlangıcından beri sakat doğmuş bir harekat. Uluslararası hukuk tarafından sağlam temellere dayanmıyor." dedi.







Bakan Akar, "Maalesef müttefiklerimizin açıklamaları tam olarak gerçeği yansıtmamakta, bazı gerçekler çarpıtılmaktadır." dedi.









Akar, "(Türk ticari gemisinde hukuk dışı arama) Olay tamamen uluslararası hukuka aykırı, teamüllere aykırı şekilde icra edilmiş, yanlış yapılmıştır." ifadelerini kullandı.



Öte yandan Bakan Akar, "Karabağ'daki bariz izleme mekanizması çalışmalar devam ediyor. Kurulacak gözlem noktaları arasında devriyeler de yapılacak." şeklinde konuştu.