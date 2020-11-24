Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 24.11.2020 15:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.11.2020 15:45
    ABONE OL

    Son dakika: Hulusi Akar'dan Türk gemisinin usulsüz aranmasına

    Son dakika haberine göre Akar, usulsüz gemi aranmasına ilişkin "Olay uluslararası hukuka aykırıdır. Yanlış yapılmıştır. Türk ticari gemilerinin güvenliği için tedbirler üzerinde çalışıyoruz." dedi.

    Türkiye sert çıktı: Sakat doğmuş bir harekat

    Akar, "İrini Harekatı başlangıcından beri sakat doğmuş bir harekat. Uluslararası hukuk tarafından sağlam temellere dayanmıyor." dedi.


    , "Maalesef müttefiklerimizin açıklamaları tam olarak gerçeği yansıtmamakta, bazı gerçekler çarpıtılmaktadır." dedi.




    Akar, "(Türk ticari gemisinde hukuk dışı arama) Olay tamamen uluslararası hukuka aykırı, teamüllere aykırı şekilde icra edilmiş, yanlış yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

    Öte yandan Bakan Akar, "Karabağ'daki bariz izleme mekanizması çalışmalar devam ediyor. Kurulacak gözlem noktaları arasında devriyeler de yapılacak." şeklinde konuştu.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Türk gemisinin usulsüz aranmasına sert tepki