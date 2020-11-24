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    • 24.11.2020 20:43
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    Son dakika | : Süreç normalleşirse en çok halkı kazanacak

    Son dakika haberine göre, , "Bu iş doğru giderse işgal ettiği topraklardan çekilirse normalleşme başlarsa bu konularda ile birlikte adım atacağız. Süreç normalleşirse en çok Ermenistan ve Ermenistan halkı burada kazanacak" dedi. Öte yandan inin haydutça Türk kargo gemisine düzenlediği baskına karşı sert konuşan Çavuşoğlu, "sahada cevabını vereceğiz" tepkisini gösterdi.

    DHA
    En çok Ermenistan halkı kazanacak

    Son dakika haberi...

    "ERMENİSTAN BUNA ODAKLANSIN"

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bu iş doğru giderse Ermenistan işgal ettiği topraklardan çekilirse normalleşme başlarsa bu konularda Azerbaycan ile birlikte adım atacağız. Süreç normalleşirse en çok Ermenistan ve Ermenistan halkı burada kazanacak. Başkasının toprakları üzerinde saltanat kalıcı olmaz. Bu koridorun açılmasıyla Ermenistan ticaretten nasıl faydalanacak bunlara odaklanması lazım." ifadelerini kullandı.

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    "SAHADA CEVAP VERECEĞİZ | CUMHURBAŞKANIMIZIN TALİMATI ÖYLE"

    İrini Harekatı'nın Türk gemisine yönelik eylemi ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Sahada da cevabını vereceğiz, hukuki ve siyasi süreçleri de takip edeceğiz. İşin siyasi boyutunu takip edeceğiz. Bu işin peşini bırakmayacağız. Ne gerekiyorsa onu yapacağız. Cumhurbaşkanımızın talimatı öyle." dedi.

    DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

    Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliğinin (AB), İrini Operasyonu kapsamında Akdeniz'de Türk gemisinde gerçekleştirilen arama öncesinde Türkiye'nin rızasının istendiği yönündeki açıklamasına yanıt verdi.

    "TÜRK MAKAMLARI TARAFINDAN YAPILAN&NBSP;UYARILAR GÖRMEZDEN GELİNMİŞTİR"

    Bakanlığın İngilizce Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İrini Operasyonu kapsamında (Türk ticaret gemisi) Roseline-A'ya bayrak devletinin izni olmaksızın hukuka aykırı biçimde ve zorla çıkılmış, çıkış öncesinde de Türk makamları tarafından yapılan sözlü ve yazılı uyarılar görmezden gelinmiştir." ifadeleri kullanıldı.

    Açıklamada, söz konusu müdahale için bayrak devletinin izninin gerekli olmadığına dair yazılı açıklamada bulunulduğu ancak Türkiye'nin bu eylemi protesto etmesi ve tazminat hakkını saklı tutacağını bildirmesi üzerine, pozisyon değiştirilerek bayrak devletinin izni olmadan gemiye çıkılamayacağının fark edildiği kaydedildi.

    Açıklamada ayrıca, uluslararası hukuk kurallarına ve seyrüsefer serbestisine daima saygı gösterilmesinin gerekliliği vurgulandı.
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