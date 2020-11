Faz-1 çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Çalış, şöyle konuştu:

"YERLİ AŞIMIZA BİR AN EVVEL KAVUŞURUZ DİYE ÜMİT EDİYORUM"

"Bu güvenliğin iyi geçmesi, bize, Faz-2 çalışmalarına bir an evvel geçilebileceğini gösteriyor. İnşallah Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçeceğiz ve Faz-2'ye bir an evvel başlamak istiyoruz. Tabi ki prosedürler içerisinde bunu yapmak zorundayız. İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'miz dünya çapında denetlenen Faz çalışması yapılabilen Türkiye'deki tek merkez. Biz asla kaliteden taviz veremeyiz, vermeyiz de.