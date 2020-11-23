Virüste mutasyon tehlikesi

Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları Enfeksiyon Hastalıkları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Önder Ergönül, Takvim'in sorularını cevapladı.

Pandeminin bir süre daha hayatımızı tehdit edeceğini açıkladı: Aşı bulundu ama mutasyona uğrama ihtimali var. Ancak 2021'in yaz aylarında rahatlama olabilir...

COVİD-19 virüsünde nereye doğru gidiyoruz?

Yaz ayları tabiri caizse cicim ayları idi. Havaların açık olması, cam pencere açılması, insanların tatil yerlerinde olması, mesafe olarak birbirlerinden uzaklaşması, açık ortamlarda olmaları daha ayrık yaşamaları virüsün gelişmesinde önemli bir bariyer oluşturuyordu.

Fakat sonbahar ve kış ile birlikte okulların, işyerlerinin açılması artış sağladı. Bugün dünyada rakamlar oldukça yüksek...

Korkutucu bir evrede miyiz?

KORKUTUCU bir durum ama fakat panik yapmaz, bilime güvenirsek buradan çok rahat çıkabiliriz. Bilgisizlik, cahillik kafamızda bir heyeluaya benzetmemize neden oluyor. Bu duruma doktoru da hastası da toplumu da dahil... Sanki ölüm oranlarının çok yüksek olduğu, her hastanın ölebileceğini düşünmek. İyi haber vakalar daha hafif. Çok insan hasta oluyor, toplam ölüm oranımız daha da düşüyor. Ama tabi ki ölümler var.

Günde 150 bin test yapılıyor.

YAPILAN testler sonrası pozitif çıkan sayının açıklanması uygundur. Ancak bu rakamın yüzde 20-30'u açıklanır. Bütün dünyada bu şekildedir. Hasta olarak kabul edilenler, hastaneye yatırılanlardır. Bu işin dünyadaki pramidi bu şekildedir.

En altta 150 bin, 30 bin pozitif var, 3 bini de hastaneye yatırılan.

Aşı haberleri ne kadar sevindirici!..

ALMANYA ve ABD'nin ortak aşısı BioNTech ve Pfizer (iki Türk'ün de çalıştığı) aşılar en önde gidenler...

İnsanlar, Rus ve Çin aşısına daha az güveneceklerdir.

Kurtuluyoruz diyebilir miyiz?

NE yazık ki diyemeyiz... Çünkü hastalığı geçirmiş olan kişiler yeniden hastalandığını görüyoruz. İkinci kez virüse yakalananların oranı henüz bilinmiyor. Bağışıklığı tekrar düşenler var. Aşı ile tabi ki azalacak. Fakat aşı yüzde 100 derde deva ne yazık ki diyemeyiz.

Neden?

ÇÜNKÜ biz hala hastalığı anlamaya çalışıyoruz. Hastalık ne yazık ki dünya hala çözülemedi.

Virüs mutasyona uğrar mı?

TABİ ki bu da mümkün. Olmaz denilemez. Şu anki verilere göre 2021 yılı yaz aylarında rahatlarız gibi gözüküyor. Bu biraz da iyi niyetli düşünmedir aynı zamanda. Kesin bu şekildedir diyemeyiz. Hele yeni dönem enfeksiyon olursa bu iş 2021 yılı boyunca da sürebilir.

NASIL OLUYOR / ALİ DEĞERMENCİ