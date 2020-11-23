Tüm aile fertlerinin çok dikkat ettiğini vurgulayan Durmaz, "Üç çocuğum var. Onlar da çok dikkat ediyor, çok bilinçliler. Kovid-19 geçiren olmadı. Aşıyı kızımla birlikte yaptırdık. Kendisi karar verdi. Diğer iki çocuğum henüz yaptırmadı. Herkes kendi iradesiyle buna karar verdi. Şu an gereken tedbirlerimi aldım. Bundan sonraki süreç Allah'a kalmış. Ben her türlü tedbiri yaptıktan sonra takdir Allah'a kalmış." diye konuştu.