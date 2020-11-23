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    • 23.11.2020 12:46
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    İYİ Parti kurucularından da isyan etti: Türk milliyetçiliği tasfiye ediliyor

    İYİ Parti’de parti içinde yaşanan FETÖ ve krizinin ardından bir isim daha isyan etti. İYİ Parti kurucularından , Türk milliyetçiliğinin tasfiye edildiğini söyleyerek ile yapılan ittifakın partiyi bitirdiğini söyledi.

    Türk milliyetçiliği tasfiye ediliyor

    İYİ Parti içinde önce 'oy verilmeyecekler' listesi, ardından 'ın açıklamaları ve son olarak da 'in "Partiye operasyon yapılıyor" sözleriyle başlayan tartışmalar İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un istifası ve İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın ihracıyla sonuçlanmıştı.

    "TÜRK MİLİYETÇİLİĞİ TASFİYE EDİLİYOR"
    Yaşananlara ilişkin tartışmalar ve karşılıklı suçlamalar sürerken İYİ Parti'nin kurucularından olan ve partisinden daha önce istifa eden sessizliğini bozdu. Habertürk yayınına katılan Halaçoğlu, İYİ Parti içinde yaşananlara ve Meral Akşener'e ilişkin eleştirilerde bulundu.

    İstifa sürecine değinen Halaçoğlu, "Türk milliyetçiliği tasfiye ediliyor. Bunu düşündüğüm için istifa ettim. Benimle beraber , Fatih Eryılmaz, Ali Türkşen, Nevzat Bor da istifa ettiler" dedi.

    CHP İLE İTTİFAK YAPARAK PARTİYİ BİTİRİYORSUNUZ
    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ile ittifak yapacaklarını kendisine söylediğinde yaşananlarla ilgili de konuşan Halaçoğlu sözlerine şöyle devam etti:

    Bazı arkadaşlar seçimlerde benim liste başında olmadığım gerekçesiyle istifa ettiğimi söylüyorlar. Bu iddialara açıklık getireyim. Ben 'a gittim, 'Başvurmak istemiyorum' dedim. Meral Hanım bana 'Hoca lütfen başvurur musunuz. Kabul etmezseniz Mustafa Erdem'in durumuna düşerseniz' dedi. 'Siyasetten silinirsiniz" dedi. Kabul etmedim. Bir gün 'CHP ile ittifak kuruyoruz' dedi. Dedim ki 'partiyi bitiriyorsunuz."

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