Partisinden ihraç edilen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın gündeme getirdiği ortak anayasa çalışma taslağı, Türk siyasetindeki derin ve gizli ilişkiler yumağının çözülmesine neden oldu.

Özdağ, "2018 genel seçimlerinden önce İYİ Parti'den iki kişi Akşener'in talimatı ile divandan habersiz CHP, Saadet ve HDP'lilerle birlikte oturup dört ay boyunca seçimlerin ikinci tura kalması durumunda açıklanacak bir anayasa hazırlamışlar. Ve bundan benim ancak yerel seçimlerden sonra haberim oldu" demişti.

KEMAL KILIÇDAROĞLU KABUL ETMEDİ!

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, gizli anayasa iddialarını reddetmiş ve "Böyle bir anayasa çalışması yok. Kamuoyunda tartışılıyor, ben de hayretle izliyorum" şeklinde konuşmuştu.

Kılıçdaroğlu ayrıca "Biz bir anayasa konusunda çalışma yapacak olursak, başvuracağım ilk parti İYİ Parti, Sayın Meral Akşener'dir. Onun görüşlerini almak olacaktır" dedi.

MERAL AKŞENER DE REDDETMİŞTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Kılıçdaroğlu gibi gizli anayasa söylemlerini kabul etmedi ve "Ben tek bir şey söyleyeyim, biz HDP ile CHP ile Saadet Partisi ile herhangi bir anayasa çalışması yapmadık. Nokta. Genel Başkan olarak tekrar söyleyeyim, hiçbir arkadaşım bilgim içinde ya da dışında, bu kadar geniş söylüyorum... Buna sadece HDP değil, CHP, Saadet Partisi, başka var mıydı hatırlamıyorum isnatların arasında. Bir anayasa çalışması yapmadık ama daha ilginç bir şey vardı dün, AK Parti ile de anayasa çalışması yapıyormuşuz. Yani bir tarafta HDP'yle yapıyoruz, bir tarafta da AK Parti ile yapıyormuşuz. Dolayısıyla AK Parti ile de oturup bir anayasa çalışması yapmadık." diye konuştu.

İŞTE CHP'Lİ KABOĞLU'NDAN GİZLİ ANAYASA İTİRAFI

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu anayasa taslağının gizli bir şekilde yapıldığını ve HDP'nin de olduğunu itiraf etti. İşte Kaboğlu'nun 2018 yılında yaptığı o konuşması:

"Bizlerin yürüttüğü anayasa çalışmaları biraz kamuoyundan uzak bir şekilde yapıldı. Anayasa çalışmaları esasen bu partiyi de kapsamına alacak bir biçimde yürütüldü ki bunlar zannediyorum önümüzdeki haftalarda kamuoyu ile paylaşılacak bu metinler. Bu bakımdan önemlidir. Şimdi dolayısı ile HDP'nin de olması bence önemli ve gerekliydi"