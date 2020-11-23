BİLSEM sınavları iptal mi edildi? 2020 BİLSEM sınavları ertelendi mi?

BİLSEM sınavları iptal mi edildi? BİLSEM sınavları ertelendi mi sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. 2020 BİLSEM sınavı için binlerce öğrenci araştırma yapıyor. Sınava girecek öğrenciler sınavların iptal edilip edilmeyeceğini araştırıyor.
BİLSEM SINAVLARI İPTAL Mİ EDİLDİ?
BİLSEM sınavları ertelendi. Milli Eğitim Bakanlığı, 81 ile "Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi" konusunda genelge gönderdi. Genelge kapsamında BİLSEM öğrenci adayları için yetenek alanları tanılamaları yapılmayacağı bilgisi de yer aldı.
BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı 23 Kasım 2020 ve 19 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacaktı. Ancak BİLSEM sınavları salgın nedeni ile yapılmayacak. Sınav tarihleriyle ilgili açıklama geldiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
BİLSEM NEDİR?
Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.
Özel yetenekli öğrencilere kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimi zenginleştiren ve farklılaştıran bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri 81 ilde hizmet vermektedir.
BİLSEM SINAVI NASIL YAPILIR?
Üstün yetenekli olduğu düşünülen çocuklara öncelikle bir ölçme ve değerlendirme yapılır. Ancak bu değerlendirme sanıldığı gibi birkaç soru, test gibi baskı içeren sınavlardan değildir. Sanılanın tam aksine çocukların gözlenmesine dayalı olarak yapılır. Yani değerlendirmenin yapılacağı çocuk, oyun odasına alınır ve yaşıtlarının yapamayacağı düzeydeki oyuncaklardan şekiller oluşturması, etrafına davranış biçimi, günlük rutinlerinde ilerlerken olaylara nasıl tepkiler verdiğine ya da olaylara nasıl bakış açılarıyla baktığına, hal ve hareketlerine uzman doktorlar tarafından bakılır.
Burada çocuk farkında olmadan yapılan bu testin sonucu yine uzman ekip tarafından değerlendirmeye alınır. Bu testte başarılı olan çocuklar grup tarama testine girmeye hak kazanırlar. Bu sınava bilsem online sayfasından giriş yapılır. Grup tarama testine hak kazanan çocuklar için il tanılama merkezinden randevu oluşturulur. Belirtilen gün ve saatte çocukların teste girmesi gerekmektedir. Grup tarama testinde çocuklara yetenek, uyum sağlama, zeka soruları gibi birçok kategoriden önemli sorular sorulur. Çocukların bu sorulara verdikleri cevaplar ile BİLSEM sınavına girip girmeyecekleri belirlenir. BİLSEM sınavı nedir diye merak ediyorsanız, grup tarama testi ve bireysel testleri geçen çocuklara zihinsel yetenek alanında açılan sıvanlardır. Yetenek sınavında başarılı olan öğrenciler ise resim veya müzik dallarında istedikleri alana kayıt olabilir.