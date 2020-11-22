Terör örgütü PKK ile işbirliği yapan HDP'li belediyelere atanan kayyımları da eleştiren CHP, HDP ve İYİ Parti üçlüsünün gizli anayasada kayyımların kaldırılmasını da kararlaştırdı. Erdem, kayyım atanan belediyelerin önceden PKK'ya finans kaynağı sağladığını da ifade etti.

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