İç politikada gizli anayasa tartışmaları sürürken MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem A Haber ekranlarında gündemi sarsacak açıklamalarda bulundu.
BEBEK KATİLİ APO'YA ÖZEL STATÜ VERİLECEK!
Gizli anayasanın içeriği hakkında detaylar veren Erdem, CHP, HDP ve İYİ Parti arasında hazırlanan gizli anayasada terörist başı Öcalan'a özel statü verilmesinin planlandığını açıkladı.
DOĞU'DAKİ KAYYIMLARI KALDIRACAKLAR
Terör örgütü PKK ile işbirliği yapan HDP'li belediyelere atanan kayyımları da eleştiren CHP, HDP ve İYİ Parti üçlüsünün gizli anayasada kayyımların kaldırılmasını da kararlaştırdı. Erdem, kayyım atanan belediyelerin önceden PKK'ya finans kaynağı sağladığını da ifade etti.
FEDERASYON KURULACAK | MİLLET İTTİFAKI TÜRKİYE'Yİ 25'E BÖLECEK
Erdem hazırlanan gizli anayasada Türkiye'nin 25'e bölüneceğinin ve Türkiye'de bir federasyon kurulacağının da kararlaştırıldığını açıkladı.
ATEİSTLİK VE LUTİLİK GELECEK | DİN DERSİNİ KALDIRACAK
MHP İstanbul Milletvekili Erdem ayrıca gizli anayasaya ilişkin "Ateistlik, eş cinsellik anayasal hak olacak. Din dersi kalkacak ve yerine kültür dersi gelecek. Terör örgütü üyeliğinden tutuklu olanlara infaz ertelemesi gelecek." ifadelerini kullandı.