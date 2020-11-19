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    • 19.11.2020 15:32
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    İP'te krizi derinleşiyor! İYİ Partili Seyit Yücel: İlk 3 maddeyi değiştirmeyi düşünenlerle aynı masada olunmasından rahatsızım

    'in genel başkanlığını yürüttüğü İP'te kazan kaynıyor. İYİ , parti içinde yaşanan krizlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Yücel, partinin ‘ideolojisi belli olmayan’lar tarafından kuşatıldığını öne sürerek "mızda yer alan başlangıç maddelerinin de değiştirilebileceğini söyleyenlerle aynı masada olunmasından rahatsızım" ifadelerini kullandı.

    Akşener'e zehir zemberek sözler

    İYİ Parti içinde yaşanan krizlere değindiği bir yazı kaleme alan İYİ , yönetimine ve partililere tepki gösterdi. Yenişafak'ta yer alan habere göre 'Evet ben de rahatsızım' başlıklı yazıda Yücel, partinin "ideolojik mensubiyeti" ve "siyasi meşrebi" belli olmayanlar tarafından kuşatıldığını söyledi.

    "ÜMİT ÖZDAĞ ALELACELE OPERASYONLA PARTİDEN İHRAÇ EDİLDİ"

    Yücel yazısında şu ifadeleri kullandı:

    "Hakkında isnat bulunan ve inceleme başlatılan İstanbul İl Başkanı 'en azından bu inceleme bitene kadar' görevden ayrılmayıp, isnatta bulunan Türk milliyetçisi Ümit Özdağ alelacele bir operasyonla partiden ihraç ediliyorsa, 2019 kongresinde 110-150 rezaletini üstlenen, 20 Eylül 2020 kongresinde yapılanları da '3-5 il başkanının acemice işleri' olarak nitelendiren bir genel başkan yardımcısı hakkında disiplin işlemi yapılmıyorsa, bir Türk vatandaşı olarak gerçekten çok rahatsızım.

    "SİYASİ MEŞREBİ BİZCE MALUM OLMAYANLARIN KUŞATMASINDAN RAHATSIZIM"
    Ülkücülerin emeği ve alın teriyle kurulan partimizde bugün ideolojik mensubiyeti ve siyasi meşrebi bizce malum olmayanların kuşatmasından rahatsızım. mızda yer alan başlangıç maddelerinin de değiştirilebileceğini söyleyenlerle aynı masada olunmasından rahatsızım. Bu rahatsızlıklarımın tanımı "Psikiyatrik vaka" veya "Operasyoncu" ise evet ben onlardanım. Biliyorum ki; partimizin kurucuları arasında benim gibi olanların sayısı hiç de az değil."

    İYİ Parti içinde önce 'oy verilmeyecekler' listesi, ardından 'ın İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkındaki açıklamaları ve son olarak da Meral Akşener'in "Partiye operasyon yapılıyor" sözleriyle başlayan tartışmalar istifa ve ihraçla sonuçlanmıştı. İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partiden ihraç edilmiş, İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk istifa etmişti.

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    Haberler Güncel İP'te Anayasa krizi derinleşiyor! İYİ Partili Seyit Yücel: İlk 3 maddeyi değiştirmeyi düşünenlerle aynı masada olunmasından rahatsızım