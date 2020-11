"Bir siyasi partinin eş genel başkanı yargılanıyor ve yargılama süreci devam ediyor. Yargılama konularına baktığımızda, onlarca dava var. Onlarca davayı bir kenara bıraksak da 6-8 Ekim olaylarını her birimiz canlı canlı, şahidi olarak yaşadık. O süreçte yaşananlara şöyle bir baktığımızda, 5 Ekim'de PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'ın yaptığı çağrının aynısını HDP Genel Merkezi ve o dönemdeki HDP Eş Genel Başkanı söylüyor. Bu çağrılar üzerine binlerce insan sokaklara çıkıp, şehit Yasin Börü başta olmak üzere, 31 sivil, 2 de emniyet görevlimizin şehit olmasına sebebiyet veriyor. Hukukta azmettirmek diye bir şeyin olduğunu her hukukçu bilir. Hele yıllarca hukukçuluk yapmış, her dava çıktığında, 'Cübbemi giyerim' diyen kişiler hayli hayli bilir."