Dağ, Yeni Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Kütahya 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hukuk, adalet, demokrasi ve özgürlük konularını sürekli dile getirdiğini, ancak ne zaman bu konular gündeme gelse birilerinin süreci sabote etmek adına birtakım şeyler söylediğini belirtti.

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"TERÖRİSTBAŞI KARAYILAN'IN SÖZLERİNİ HDP EŞ GENEL BAŞKANI SÖYLÜYOR"