14 Şubat'ta ırkçı terör örgütü kurdukları ve bu örgüte destek verdikleri şüphesiyle 6 eyalette 12 kişinin gözaltına alındığı, 20 Şubat'ta ise iki kafeye düzenlenen ırkçı terörist saldırısında 5'i Türk 9 kişinin hayatını kaybettiği vurgulandı.

İNGİLTERE, FRANSA, İTALYA, BELÇİKA VE İSVİÇRE...

Raporda, İngiltere, Fransa, İtalya, Belçika ve İsviçre'de bugüne kadar yaşanan olaylar da yer aldı.