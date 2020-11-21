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    • 21.11.2020 15:23
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    : 'dan "mecburiyet yoksa dışarı çıkmayın" çağrısı: 'Ağır hasta sayısı 8 kat arttı'

    haberi... , "Ağır hasta sayısı 4 ayda 8 kat arttı. Bir gündeki yeni hasta sayımız, 5.000’in üzerinde. En iyi tedbir evimizdir. Mecburiyet yoksa dışarı çıkmayın" mesajını paylaştı.

    Bakan Koca uyardı: 8 kat arttı

    Bakan Koca'nın Twitter'dan paylaştığı mesaj şöyle:

    Ağır hasta sayısı 4 ayda 8 kat arttı. Bir gündeki yeni hasta sayımız, 5.000'in üzerinde. Dünkü can kaybımız, 141. Mücadeleden daha az yara, daha az acıyla çıkmak için, zorunlu tedbirlere kendi tercihimizi eklemeliyiz. En iyi tedbir evimizdir. Mecburiyet yoksa dışarı çıkmayın.

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    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "mecburiyet yoksa dışarı çıkmayın" çağrısı: 'Ağır hasta sayısı 8 kat arttı'