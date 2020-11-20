SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs aşısını ilk ben olacağım

PFIZER VE ÇİN AŞISI

Yurtdışında Faz 3 aşamasına gelen, yakında ruhsatlanabilecek aşılar var. İki tane aşı yani Pfizer'in ve Çin Sinovac'ın aşısı. Bu ikisinin Faz 3'ü üniversitelerimizde devam ediyor ve şu ana kadar herhangi bir sorun yaşanmadı. Antikor oluşuyor. Ayrıca Rus aşısı var. Pfizer'in aşısının aralık ayında olma ihtimali Sayın Uğur Hoca'nın (Uğur Şahin) söylemiyle çok zayıf görünüyor, en erken 15 Aralık'tan sonra ruhsat alınabilir.