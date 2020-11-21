Okul sınavları nasıl olacak? MEB okul sınavları ertelendi mi? Sınavlar online mı yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklaması şöyle:

"Dünyada ve ülkemizde salgının seyrinde yaşanan yükselişten, eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime devam eden öğrenci, öğretmen ve çalışanlarımızın etkilenmemesi amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki kabine toplantısında alınan karar gereği, 20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmî, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğiz.

Bakanlığımıza bağlı tüm okul öncesi kurumlar, kreşler, ilkokul, ortaokul ve liseler, özel eğitim okulları ve sınıfları, meslek liselerindeki uygulamalı dersler ile özel öğretim kursları da bu kapsamda olacaklar. Destekleme ve yetiştirme kursları ve takviye kurslarında da bu süreçte yüz yüze eğitim yapılmayacaktır. 5580 sayılı özel öğretim kanunu kapsamındaki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki "bireysel eğitimler" yüz yüze gerçekleştirilebilecektir.