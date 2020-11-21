Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli büyüklerimiz 10.00-13.00 arası evde olmak yerine, dışarıda olmayı tercih etmişseniz, kurallara eskisiyle kıyaslanmayacak kadar çok dikkat edin. Dışarıda 3 saat yerine, daha az zaman geçirirseniz bu sizin için daha iyi. (Büyüklerimize telefon edelim, mesaj yerini bulsun.)" ifadelerini kullandı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları belirli saatlerle sınırlanan 65 yaş ve üzerindeki bazı vatandaşlar, kentteki kötü hava koşulları nedeniyle evde kalmayı tercih etti.
İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nce 12 Kasım'da alınan karar doğrultusunda her gün 10.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarıya çıkabilen 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar, yeni tedbirler kapsamında bugünden itibaren 10.00 ile 13.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.
Saat 10.00'dan itibaren sokağa çıkma serbestliği bulunan 65 yaş ve üzerindeki birçok vatandaş, kentte yağışlı ve soğuk havanın etkili olması nedeniyle evde kalmayı tercih etti.
Bazı yaşlıların ise yakınlarının yardımıyla parklarda yürüyüş yaptığı görülürken, bazı yaşlılar da maske takıp sosyal mesafe kuralına uyarak Eyüp Sultan Camisi avlusu ve türbede dua etti.
Kentte, diğer hafta sonlarına göre kalabalığın az olduğu görüldü.
Öte yandan, Kovid-19 tedbirleri kapsamında lokantalar, restoran ve pastaneler ve kafeler müşteri almayıp paket siparişleri kabul ederken, birçok işletmede de sandalyelerin toplandığı görüldü.
20 KASIM TABLOSUNDA RİSK ARTTI
Sağlık Bakanlığı, 20 Kasım Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 156 bin 642 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 103 kişiye hastalık tanısı konuldu, 141 kişi hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 3 bin 990 oldu, son 24 saatte 3 bin 19 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 367 bin 592'ye yükseldi.
YENİ VE AĞIR HASTA SAYISINDA ARTIŞ
Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 5.103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 4.000'e yaklaştı. Salgınla mücadelede yeniden kısıtlamalar uygulamak zorunda kaldık. Birlikte tedbirlere uyarsak kendi kısıtlamalarımızı kendimiz koyarsak mücadele daha kolay olacak. Güç verin" demişti.