Hakimlik savcılık sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2020 hakimlik savcılık sınavı soru cevapları yayınlandı mı? Adalet Bakanlığı hakimlik savcılık sınav sonuçları hakkında sorgulama yapılıyor. Adaylar 21-22 Kasım tarihlerinde sınav sürecini tamamlıyor. İlk oturumlar tamamlandıktan sonra hakimlik savcılık sınav sonuçları ne zaman açıklanır sorusuna yanıt aranıyor. Peki, hakimlik savcılık sınavı soru cevapları yayınlandı mı?