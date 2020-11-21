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    • 21.11.2020 15:22
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    sınavı soru cevapları yayınlandı mı? ?

    sınavı soru cevapları yayınlandı mı? Hakimlik savcılık sınav sonuçları merakla bekleniyor. 2020 yılı na giriş yapan adaylar soru cevapları ve sonuçları merakla araştırıyor. Sınavın ilk oturumlarının tamamlanmasının ardından sınav sonuçları hakkında sorgulama yapılıyor. Cumartesi günü 3 oturum tamamlanırken, Pazar günü ise 4. oturum yapılacak.

    takvim.com.tr
    Hakimlik savcılık sınavı soru cevapları yayınlandı mı?

    Hakimlik savcılık sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2020 hakimlik savcılık sınavı soru cevapları yayınlandı mı? Adalet Bakanlığı hakimlik savcılık sınav sonuçları hakkında sorgulama yapılıyor. Adaylar 21-22 Kasım tarihlerinde sınav sürecini tamamlıyor. İlk oturumlar tamamlandıktan sonra hakimlik savcılık sınav sonuçları ne zaman açıklanır sorusuna yanıt aranıyor. Peki, hakimlik savcılık sınavı soru cevapları yayınlandı mı?

    HAKİMLİK SAVCILIK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

    Yapılan duyuruda sonuçların 21 Aralık 2020 tarihinde açıklanacağı belirtildi.

    HAKİMLİK SAVCILIK SINAVI SORU CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

    Sınav soru cevaplarının ne zaman yayınlanacağı henüz duyurulmadı. Sonuçların bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

    HAKİMLİK SAVCILIK SINAV TAKVİMİ

    Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testinin uygulanacağı 1. Oturumu, 21 Kasım 2020 tarihinde saat 10.15'te yapılacaktır.

    Adli Yargı Testinin uygulanacağı 2. Oturumu, 21 Kasım 2020 tarihinde saat 13.45'te yapılacaktır.

    İdari Yargı Testinin uygulanacağı 3. Oturumu, 21 Kasım 2020 tarihinde saat 16.15'te yapılacaktır.

    Adli Yargı-Avukat Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın Adli Yargı-Avukat Testinin uygulanacağı 4. Oturumu, 22 Kasım 2020 tarihinde saat 10.15'te yapılacaktır.

    1200 HAKİM VE SAVCI ADAYI KADRO DAĞILIMI

    1200 hakim ve savcı alımları; adlî yargı hakim savcı, idari yargı hâkim ve avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı olacak şekilde kadro dağılımı yapılacak.

    1) 1000 adlî yargı hâkim ve savcı adayı,

    2) 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adayı,

    3) 100 idari yargı hâkim adayı,,

    Olmak üzere Adalet Bakanlığı toplamda 1200 kişi alacak.
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    Haberler Güncel Hakimlik savcılık sınavı soru cevapları yayınlandı mı? Hakimlik savcılık sınav sonuçları ne zaman açıklanır?