Karne verilecek mi? Öğrencilere 1. dönem karne verilecek mi? Notlar nasıl hesaplanacak?

SINAVLAR NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 31 Aralık tarihine kadar yüz yüze ve uzaktan hiçbir sınav yapılmayacağını duyurdu. Yüz yüze eğitime başlayan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri sınavlarının bir kısmına katılmıştı. Yarım kalan sınavların ara tatil dönüşü tamamlanması planlanıyordu. Eğitime verilen ara nedeniyle sınavlar düzenlenemeyecek.

SINAVLAR İPTAL Mİ OLDU?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada, "Çocuklar, sınavları erteleme sebebimiz, sağlığınızı koruma sorumluluğumuzdur. Sizin sorumluluğunuz dersleri takip edip tekrarlar yaparak bize yardımcı olmak. 1. dönem sınavlarınız 31 Aralık'tan sonra yapılacak. Unutmayın, iptal olmadı, sadece ertelendi. Okumaya, çalışmaya devam." dedi.

Buna göre ilkokul, ortaokul ve lise sınavları 2021 yılında yapılacak. Öğrenciler sınavlara girecek ve not ortalamaları belli olacak.

Bakan Selçuk açıklamasında şu ifadelere yer verdi: