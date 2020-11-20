Karne verilecek mi? Öğrencilere 1. dönem karne verilecek mi? Notlar nasıl hesaplanacak?

Karne verilecek mi? Bu yıl birkaç ay boyunca okula giden öğrenciler yeniden uzaktan eğitim sistemine geçecek. Uzaktan eğitim yıl sonuna kadar sürecek ve 2021 için gerekirse yeni kararlar alınacak. Peki, karne verilecek mi? Sınavların nasıl olacağı, notların hesaplanması ve karne verilip verilmeyeceği şimdiden merak edilen konulardan birisi oldu.
KARNE VERİLECEK Mİ?
Okulların yeniden ne zaman açılacağı ve karne verilip verilmeyeceğine ilişkin belirsizlik sürüyor. Konuyla ilgili bir açıklama geldiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
SINAVLAR NASIL OLACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 31 Aralık tarihine kadar yüz yüze ve uzaktan hiçbir sınav yapılmayacağını duyurdu. Yüz yüze eğitime başlayan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri sınavlarının bir kısmına katılmıştı. Yarım kalan sınavların ara tatil dönüşü tamamlanması planlanıyordu. Eğitime verilen ara nedeniyle sınavlar düzenlenemeyecek.
SINAVLAR İPTAL Mİ OLDU?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada, "Çocuklar, sınavları erteleme sebebimiz, sağlığınızı koruma sorumluluğumuzdur. Sizin sorumluluğunuz dersleri takip edip tekrarlar yaparak bize yardımcı olmak. 1. dönem sınavlarınız 31 Aralık'tan sonra yapılacak. Unutmayın, iptal olmadı, sadece ertelendi. Okumaya, çalışmaya devam." dedi.
Buna göre ilkokul, ortaokul ve lise sınavları 2021 yılında yapılacak. Öğrenciler sınavlara girecek ve not ortalamaları belli olacak.
Bakan Selçuk açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
SINAVLAR YIL SONUNA KADAR YOK
Uzaktan eğitim haftalık ders programları, okul yönetimlerimizin koordinesinde öğretmenlerimiz tarafından öğrencilerimiz ve velilerimizle paylaşılacaktır. Okul yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz, ara tatil süresince yeni dönemdeki uzaktan eğitim süreçlerini öğrencileriyle işledikleri ders konularına ve müfredat programına göre yapılandıracaklardır. Bu süre zarfında ana noktamız TRT EBA kanallarımız olmak üzere, canlı sınıf uygulamalarımız, EBA internet platformumuz, basılı ve dijital yardımcı kaynaklarımızla öğrencilerimizin yanında olacağız.
31 Aralık 2020'ye kadar yüz yüze veya uzaktan hiçbir sınav yapılmayacak, sınavlarla ilgili planlamalar salgın sürecinin seyrine göre ayrıca gerçekleştirilecek, okul yönetimlerimiz ve öğretmenlerimiz aracılığıyla öğrencilerimize duyurulacaktır. Öğrencilerimiz, yüz yüze ve uzaktan eğitimle yapılan eğitim öğretim müfredatından sorumlu olacaklardır.
DERS PROGRAMLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte 112 branşta 812 öğretmenimizin görev yaptığı, 13 stüdyoda 1.653 ders videosunun hazırlanarak yayına sunulduğu TRT EBA Anaokulu / İlkokul, Ortaokul ve Lise kanallarının haftalık ders programlarını 18 milyon öğrenci velimizin cep telefonlarına kısa mesaj servisiyle ulaştıracağız. Ders yayınlarımız, öğrencilerimizin telafi ve pekiştirmelerine imkân sağlamak için günde üç kez tekrarlanarak ekrana gelmeye devam edecektir.
ZÜMRE ÖRETMENLER HAFTADA EN AZ 1 GÜN OKULA GELECEK
Bu süreçte öğretmenlerimiz de çalışmalarını uzaktan sürdürecek olup uzaktan eğitim için okullarımıza gelerek bilgisayar ve kamera gibi araçlardan da yararlanabileceklerdir. Zümre öğretmenlerimiz ise uzaktan eğitim sürecini takip ve koordine etmek amacıyla haftada en az 1 gün okullarımıza geleceklerdir.
ÖĞRETMENLER EK DERS ÜCRETLERİ ALMAYA DEVAM EDECEK
Öğretmenlerimiz uzaktan eğitim sürecinde ek ders ücretlerini almaya devam edeceklerdir.
Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde ise ilk defa tanı alacaklar için yüz yüze hizmet verilmeye devam edilecektir. Bu süreçte okullar arası nakil başvurularında 18 Kasım 2020'ye kadar yapılan başvurular işleme alınacak, 31 Aralık 2020'ye kadar yeni başvuru alınmayacaktır.