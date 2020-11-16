



GELECEK KIŞ RAHATIZ

Prof. Dr. Uğur Şahin, geliştirilen COVİD-19 aşısıyla ilgili detayları paylaştı: Aşı, 3 hafta arayla iki doz yapılacak. İnsanlar arasındaki bulaşmayı da azaltacak. Belki yüzde 90 değil, belki yüzde 50 oranında. Hayat gelecek kış itibariyle normale dönecek.