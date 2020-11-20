Hafta içi sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı!

Yeni vaka sayısının 4 bini, aktif vaka sayısının da 50 bini geçtiğini belirten İlhan, "Bu yüksek rakam. Haziran Temmuz aylarını iyi kullanamadı halkımız. 780 idik, 4 bin oldu. Bulaşma riski en fazla 15 gün olarak varsayarsak önümüzde 3 dönem olarak kabaca 45 gün gibi uzun bir süre var. Eğer artış hızı yavaşlama eğilimine girerse, yavaş yavaş aşağı dönerse bu kısıtlamalar bu şekilde devam eder...

Ama 5 bini görüp ikinci piki görürsek bu defa önlemler daha da sertleşir. 31 Aralık'ı beklemeden de sertleşir açıkcası. Tedbirler artar. Bu defa sokağa çıkma kısıtlaması hafta içine gelir. Hafta sonu temelli sokağa çıkma kısıtlaması gelir. Baştan ne yaptıysak aynı şeye geri döneriz. Herkesin buna hazır olması lazım" dedi.