Dünya çapında milyonlarca insana bulaşan ve 1.3 milyondan fazla insanın da ölümüne sebep olan coronavirüsüne karşı geliştirilen ve büyük bir umut dalgası yaratan Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin geliştirdiği Covid-19 aşısı, gün sayıyor.