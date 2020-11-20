Dünya çapında milyonlarca insana bulaşan ve 1.3 milyondan fazla insanın da ölümüne sebep olan coronavirüsüne karşı geliştirilen ve büyük bir umut dalgası yaratan Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin geliştirdiği Covid-19 aşısı, gün sayıyor.
Şahin, şirketi BioNTech'in geliştirdiği aşının koruma ve etkililik oranının yüzde 95'e çıktığını söyledi.
Şahin, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne "acil durumda kullanım izni" almak için Cuma başvuracaklarını ve her şeyin yolunda gitmesi durumunda Aralık ayının ortasında aşının hazır hale geleceğini söyledi.
Şahin, "Onay alırsak, aşıların dağıtımına Noel'den (25 Aralık) önce başlayabiliriz" dedi.