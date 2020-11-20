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    • 20.11.2020 Gazete
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    Uğurlu ! ve koronavirüs aşısı için onay başvurusunda bulunacak

    Dünya çapında milyonlarca insana bulaşan ve 1.3 milyondan fazla insanın da ölümüne sebep olan coronavirüsüne karşı geliştirilen ve büyük bir umut dalgası yaratan Türk bilim insanları ve ’nin geliştirdiği Covid-19 aşısı, gün sayıyor. Şahin, şirketi BioNTech’in geliştirdiği aşının koruma ve etkililik oranının yüzde 95’e çıktığını söyledi. Şahin, Gıda ve ’ne “ kullanım izni” almak için başvuracaklarını ve her şeyin yolunda gitmesi durumunda Aralık ayının ortasında aşının hazır hale geleceğini söyledi.

    Uğurlu Cuma!

    Dünya çapında milyonlarca insana bulaşan ve 1.3 milyondan fazla insanın da ölümüne sebep olan coronavirüsüne karşı geliştirilen ve büyük bir umut dalgası yaratan Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin geliştirdiği Covid-19 aşısı, gün sayıyor.

    Şahin, şirketi BioNTech'in geliştirdiği aşının koruma ve etkililik oranının yüzde 95'e çıktığını söyledi.

    Şahin, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne "acil durumda kullanım izni" almak için Cuma başvuracaklarını ve her şeyin yolunda gitmesi durumunda Aralık ayının ortasında aşının hazır hale geleceğini söyledi.

    Şahin, "Onay alırsak, aşıların dağıtımına Noel'den (25 Aralık) önce başlayabiliriz" dedi.
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    Haberler Güncel Uğurlu Cuma! Uğur Şahin ve Özlem Türeci koronavirüs aşısı için onay başvurusunda bulunacak