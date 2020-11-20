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    • 20.11.2020 17:21
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    Son dakika: 'nın paylaşımına Twitter'dan engel!

    Genel Başkanı Kemal hakkında 4 sayfalık mektup yazarak sosyal medya hesabında paylaşan günlerce konuşulmuştu. Twitter söz konusu paylaşım için harekete geçti. Alaattin Çakıcı’nın paylaşımı Twitter tarafından kaldırıldı

    Çok konuşulan satırlara Twitter'dan engel!

    Genel Başkanı Kemal grup konuşmasında Genel Başkanı için "Çok sık eleştiriyor CHP'yi ona o görev verilmiş bekçilik yaptığı için" demiş ve "Mafya liderlerini, uyuşturucu kaçakçılarını bırakıp düşünce suçlularını hapsetmekten vazgeçecek misin?" diye sormuştu.

    4 SAYFALIK MEKTUPLA KILIÇDAROĞLU'NU TEHDİT ETTİ
    Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bu açıklamanın ardından Twitter adresinden paylaşımda bulunan , Kılıçdaroğlu'na hakaret ederek tehditte bulunmuştu. 4 sayfalık mektup yazan Çakıcı'nın bu tehditkar paylaşımı herkes tarafından tepki çekerken Twitter konuyla ilgili harekete geçti.

    YAYINDAN KALDIRDI
    Alattin Çakıcı'nın 17 Kasım'da yapmış olduğu paylaşım Twitter tarafından kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle yayından kaldırdı.

    KONUYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI
    Grup Başkanvekili Bülent Turan "Savcılık gerekli soruşturmayı başlattı. İlgililerden edindiğim bilgi budur" ifadelerini kullanmıştı. Turan "Hakaret, tehdit, kötü söz kimden gelirse kime karşı yapılırsa bu yanlıştır doğru değildir" direk, "Hukuk çerçevesinde gereği yapılmalıdır. Hukuk AK Parti'nin değişmez ilkesidir, ilkesel duruşumuz budur. Kişilere bağlı hakaret tehdit olmaması gerekir" şeklinde konuşmuştu.

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    Haberler Güncel Son dakika: Alaattin Çakıcı'nın Kılıçdaroğlu paylaşımına Twitter'dan engel!