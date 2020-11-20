CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup konuşmasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için "Çok sık eleştiriyor CHP'yi ona o görev verilmiş bekçilik yaptığı için" demiş ve "Mafya liderlerini, uyuşturucu kaçakçılarını bırakıp düşünce suçlularını hapsetmekten vazgeçecek misin?" diye sormuştu.

4 SAYFALIK MEKTUPLA KILIÇDAROĞLU'NU TEHDİT ETTİ

Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bu açıklamanın ardından Twitter adresinden paylaşımda bulunan Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na hakaret ederek tehditte bulunmuştu. 4 sayfalık mektup yazan Çakıcı'nın bu tehditkar paylaşımı herkes tarafından tepki çekerken Twitter konuyla ilgili harekete geçti.

YAYINDAN KALDIRDI

Alattin Çakıcı'nın 17 Kasım'da yapmış olduğu paylaşım Twitter tarafından kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle yayından kaldırdı.

KONUYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan "Savcılık gerekli soruşturmayı başlattı. İlgililerden edindiğim bilgi budur" ifadelerini kullanmıştı. Turan "Hakaret, tehdit, kötü söz kimden gelirse kime karşı yapılırsa bu yanlıştır doğru değildir" direk, "Hukuk çerçevesinde gereği yapılmalıdır. Hukuk AK Parti'nin değişmez ilkesidir, ilkesel duruşumuz budur. Kişilere bağlı hakaret tehdit olmaması gerekir" şeklinde konuşmuştu.