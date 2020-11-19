Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 19.11.2020 13:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.11.2020 14:06
    ABONE OL

    SON DAKİKA: : hakkında soruşturma başlatıldı

    Son dakika haberi: , lideri 'na yönelik ifadeleri nedeniyle ile ilgili savcılık soruşturması başlatıldığı bilgisini aldığını söyledi.

    Alaattin Çakıcı hakkında flaş gelişme

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tehdit ve hakarette bulunan Alaattin Çakıcı hakkında savcılık soruşturma başlattı. Açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan geldi. Turan, "Savcılık gerekli soruşturmayı başlattı. İlgililerden edindiğim bilgi budur" dedi.

    "HUKUK ÇERÇEVESİNDE GEREĞİ YAPILMAKTADIR"
    "Hakaret, tehdit, kötü söz kimden gelirse kime karşı yapılırsa bu yanlıştır doğru değildir"     diyen Turan, "Hukuk çerçevesinde gereği yapılmalıdır. Hukuk AK Parti'nin değişmez ilkesidir, ilkesel duruşumuz budur. Kişilere bağlı hakaret tehdit olmaması gerekir" ifadelerini kullandı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel SON DAKİKA: AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Alaattin Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldı