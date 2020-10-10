Olay, Kadıköy'de bulunan bir otelin restoranında saat 18.00 sıralarında meydana gelmişti. Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, bir kişiyle restoranda oturan Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı, yan masadan kalkıp yanlarına gelen iki kişiden biri tarafından kurşun yağmuruna tutulmuştu.

Şüpheliler, saldırının ardından otelden çıkarak gri renkli bir otomobile binerek kaçmıştı. Otel görevlilerinin bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından vücuduna 5 kurşun isabet ettiği öğrenilen Adem Çakıcı'yı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırmıştı.