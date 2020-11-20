2021 YKS ne zaman yapılacak? 2021 YKS iptal mi edilecek?

2021 YKS ne zaman yapılacak? YKS iptal mi edilecek? Okullardaki eğitim öğretimin yıl sonuna kadar tatil olması ve 2021 yılı için de belirsizlik bulunması nedeniyle 2021 yılındaki sınavların nasıl yapılacağı merak ediliyor. Peki, 2021 YKS ne zaman olacak? YKS iptal mi edilecek? İşte sınavla ilgili merak edilen bilgiler…
2021 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS için henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl sınavlar 27-28 Haziran tarihlerinde düzenlenmişti. Bu yıl da sınavların Haziran ayı içerisinde tamamlanacağı tahmin ediliyor.
YKS OTURUMLARI
YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT):
YKS'nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylar hariç diğer Tüm adaylar için zorunludur. 2020-TYT'ye girmek isteyen adaylar, "Temel Yeterlilik Testi (TYT)" seçeneğini işaretleyecekler, 2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2020-TYT'ye girmek istemeyenler ise bu seçeneği boş bırakacaklardır.2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2020-TYT'ye girmek istemediği için bu seçeneği boş bırakan adaylar, istedikleri takdirde, başvuru süresi içinde ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr)
T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak bu seçeneği işaretleyebilecekler, daha sonra süresi içinde gerekli sınav ücretini (70,00TL.) yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Süresi içinde sınav ücretini yatırmayan adayların TYT ile ilgili bilgileri sistemden silinecektir. YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT):
2020-AYT'ye de girmek isteyen adaylar, "Alan Yeterlilik Testleri (AYT)" seçeneğini işaretleyecekler, AYT'ye girmek istemeyen adaylar bu seçeneği boş bırakacaklardır.AYT'ye girmek istemediği için bu seçeneği boş bırakan adaylar, istedikleri takdirde, başvuru süresi içinde ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak bu seçeneği işaretleyebilecekler, daha sonra süresi içinde gerekli sınav ücretini (70,00TL.) yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Süresi içinde sınav ücretini yatırmayan adayların AYT ile ilgili bilgileri sistemden silinecektir.
YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT):
2020-YDT'ye de girmek isteyen adaylar, "Yabancı Dil Testi (YDT)" seçeneğini işaretleyeceklerdir. YDT'ye girmek istemeyen adaylar, "Yabancı Dil Testi (YDT)" seçeneğini boş bırakacaklardır.
YDT'ye girmek istemediği için bu seçeneği boş bırakan adaylar, istedikleri takdirde, başvuru süresi içinde ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak bu alanda değişiklik yapabileceklerdir. Bu değişikliği yaptıktan sonra süresi içinde gerekli sınav ücretini(70,00TL.) yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Süresi içinde sınav ücretini yatırmayan adayların YDT ile ilgili bilgileri sistemden silinecektir.