DEPREMİN ARDINDAN ARTIŞ

Depremin ardından İzmir'deki pozitif vaka ve vefat sayısının hızlı artış gösterdiğini belirten Vali Köşger, şöyle devam etti:

"İzmir'deki pozitif vaka ve vefat sayısı 2-3 haftalık bir süre zarfında 3'e katlanmış durumda. Bu, biraz depremin olduğu anda pozitif veya temaslı vatandaşlarımızın sokağa çıkmasıyla alakalı. Bundan dolayı biz bu sonucu tahmin edebiliyorduk. Yani bu şunu gösteriyor, kurallara riayet ettiğimiz sürece kısa sürede bunu tekrar minimize edebiliriz. Kurallara uyulması sonucunda depremden önce İzmir Türkiye'deki en iyi 10 il arasındaydı ve biz onu korumaya çalışıyorduk ama maalesef depremin ardından vaka sayılarında bir patlama gerçekleşti."