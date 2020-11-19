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    • 19.11.2020 15:04
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    SON DAKİKA: 'te tarihi Şeyh Maruf Camii'nde

    Son dakika haberine göre, 'te ibadete kapalı olan ve restorasyonu planlanan tarihi camide çıkan söndürüldü. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, ibadete kapalı olan ve restorasyonu planlanan camide hasara yol açtı.

    AA
    Siirt'te tarihi camide yangın

    'te ibadete kapalı olan ve restorasyonu planlanan tarihi camide çıkan söndürüldü.

    Merkez Karakol Mahallesi'nde bulunan, meydana gelen çökme ve çatlaklar nedeniyle ibadete kapatılan yaklaşık 130 yıllık Şeyh Maruf Camisi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



    Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen Siirt Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.



    Camide hasara yol açan yangına, madde bağımlısı kişilerin neden olduğu şüphesi üzerinde duruluyor.

    Tarihi caminin gelecek yıl restore edilmesinin planlandığı öğrenildi.

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