Koronavirüs tedbirleri sonrası perakendecilerden vatandaşa stok uyarısı: Herkese yetecek kadar var!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni koronavirüs tedbirlerini açıklamasının ardından evlerinde gıda stoku yapmayı düşünenlerin yanıldığını belirten TPF Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün, salgının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlere uyulması gerektiğinin daha önemli olduğunu vurguladı.

Dünyayı etkisi altına alan korona salgını nedeniyle yeni kısıtlamaların getirildiği Türkiye'de halkın gıda ürünü ve temizlik malzemesi almak için marketlere akın etmemesini isteyen Düzgün, "İsteyen istediği kadar gıda ve temizlik maddesi bulacaktır. Kimse panik yapmasın. Halkımızdan bizim de istediğimiz hükümetimizin aldığı kuralları harfiyen uygulamak. Bizim önerilerimiz alışveriş saatlerini günün her saatine bölelim.

Mesai çıkış saatlerinde değil, saat 20.00'ye kadar açık olacağımız için son saate bırakmadan günün her saatinde alışveriş yapılmalı.