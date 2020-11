Koronavirüs tedbirleri sonrası perakendecilerden vatandaşa stok uyarısı: Herkese yetecek kadar var!

Alışveriş yaparken sosyal mesafeye uyum her tüketicinin, bireyin alışveriş yaparken olsun, dışarda gezerken bu kurala uyum sağlaması gerekiyor. Alışverişe gelirken tüketicilerimizin aile boyu çoluk çocuk alışverişe gelmelerini önermiyorum. Çocukların evde kalması, mümkünse ortamda kalabalık oluşturmayacağı için daha mantıklı olacaktır. Başka bir önerimiz alışveriş saatlerini günün her saatine bölmeleri. Mesai çıkış saatlerinde değil, akşam 20.00'ye kadar açık olacağımız için son saate bırakmadan günün her saatinde alışveriş yapmalarını öneriyoruz. Önceden ne alacağımızı belirlemek, hızlı alışveriş yaparak mağazadan eve gitmek lazım. Bunlar çok önemli tedbirler. Biz kendi sektörümüz için çalışma düzenlemesi diyoruz ama tamamen kapalı olan sektörler var bunları da düşünmek lazım. Tüm vatandaşlardan ricam vatandaşlık görevidir. Ekonomimizin geleceği için, istihdam problemi yaşamamak için tüm kurallara uyarsak geleceğimiz daha aydınlık ve güzel olur diye düşünüyorum."

