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    • 19.11.2020 09:26
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    SON DAKİKA: Yasak olmasına rağmen sigara içerken emniyet müdürüne yakalanan genç diş ağrısını bahane olarak söyledi

    Son dakika: 'nın İnegöl ilçesinde koronavirüs önlemleri için denetleme yapan Müdürü Erdoğan Baydemir, yasak olmasına rağmen caddede sigara içen bir genç gördü. Genç, savunmasında ise dişinin iltihap topladığını ve diş iltihabına iyi geldiğini düşündüğü için sigara içtiğini söyledi.

    İHA
    Yasağa rağmen sigara içen gencin bahanesi şaşırttı

    Mart ayının sonlarında Türkiye'de görülen koronavirüs vakaları geçtiğimiz aylarda alınan tedbirler sonucu düşüşe geçmişti. Ancak normalleşme sonrası kurallara uymayanların yüzünden vakalar hızla tırmanışa geçti. Tedbirler kapsamında Türkiye'nin bir çok ilinde cadde ve halkın kalabalık olduğu alanlarda sokaklarda sigara içilmesi yasaklandı. Buralarda sigara içmenin cezası ise 900 TL.

    SİGARA İÇEN GENCİN KOMİK SAVUNMASI
    İnegöl İlçe Emniyet Müdürü yasak olan caddede sigara içen bir genci görünce müdahale etti. Sigara içen genç, yasak olduğunu bildiğini, ancak dişinin iltihabına iyi geleceğinden dolayı sigara içtiğini ifade etti.

    CEZADAN KAÇAMADI
    Fakat bu savunması ceza yemekten kendisini kurtarmadı. Emniyet Müdürü olay yerine ekip çağırarak genç hakkında gereken işlemlerin yapılması talimatını verdi. Ekip gelene kadar Emniyet Müdürü, sigara içen gence uyarılarda ve sigarı bırakması için tavsiyelerde bulundu. Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri şahıs hakkında yasak olmasına rağmen sigara içmesinden dolayı işlem yaptı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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