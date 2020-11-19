SON DAKİKA: Yasak olmasına rağmen sigara içerken emniyet müdürüne yakalanan genç diş ağrısını bahane olarak söyledi

CEZADAN KAÇAMADI

Fakat bu savunması ceza yemekten kendisini kurtarmadı. Emniyet Müdürü olay yerine ekip çağırarak genç hakkında gereken işlemlerin yapılması talimatını verdi. Ekip gelene kadar Emniyet Müdürü, sigara içen gence uyarılarda ve sigarı bırakması için tavsiyelerde bulundu. Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri şahıs hakkında yasak olmasına rağmen sigara içmesinden dolayı işlem yaptı.

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