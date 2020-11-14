Buğra Kavuncu ile ilgili adli bir soruşturma başlatıldı. Ben bunu adli bir mücadele değil siyasi bir mücadele olarak görüyorum. FETÖ'ye karşı kanını dökenler , FETÖ'ye karşı mücadele edenler bu partiyi kurdular. FETÖ'nün partimize sızmasını engelemek için üçbuçuk yıldır çalışıyorum. Buğra Kavuncu'ya karşı defalarca uyarmama rağmen, genel başkanımız Buğra Kavuncu'yu parti sözcüsü yaptı. Ardından İstanbul İl Başkanı yapıldı.

"AKŞENER BENİMLE GÖRÜŞMEYİ REDDETTİ"

FETÖ'nün bizim partinin içine nasıl sızmak istediğini genel başkanımıza anlattım. Kongreden tek bir kişi karlı çıktı, o da Buğra Kavuncu. Parti bir eksen değişikliğine sokuldu. FETÖ ve PKK'ya övgüler dizen bir akademisyen divana getirildi.