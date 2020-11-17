EBA seminer canlı izle! EBA öğretmen seminer programı! EBA seminer kaçta bitiyor?

EBA öğretmen seminer programı nasıl? Öğretmenler EBA seminer canlı izleme ekranı üzerinden seminerlere katılabiliyor. 1 haftalık ara tatil başladı ve öğrenciler dinlenmeye çekildi. Öğretmenler için ise seminer dönemi başladı. Öğretmenlerin okula gitmesine gerek kalmadı ve online sistem üzerinden katılım gösterebiliyor. Peki, EBA öğretmen seminer programı nasıl? Seminerler hakkında tüm merak edilen bilgiler haberimizde…
EBA SEMİNER SAATLERİ!
Öğretmen seminerleri hafa içi her gün saat 09:30'da başlayacak. Öğrentmenlerin seminer programı aşağıdaki gibi olacak.
BAKAN SELÇUK ÖĞRETMENLERE HİTAP ETTİ
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde eğitimde sağladığı başarının dünyanın takdirini topladığını bildirdi.
Selçuk, ara tatil mesleki çalışma programının açılışı dolayısıyla EBA internet portalından öğretmenlere hitap etti.
Her mesleki çalışma döneminde öğretmenlere yapılanları, yapacakları konuları, temennileri içeren konuşma yaptığını dile getiren Selçuk, "Bu durum, hayat normal akışında seyrederken böyleydi ama şimdi bambaşka bir zamandan geçiyoruz. Salgının neden olduğu tüm olumsuzluklar bir yana, okulların ve öğretmenlerin hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğu gerçeği, hiçbir dönemde bu dönemdeki kadar iyi anlaşılmadı." diye konuştu.
Ailelerin ve öğrencilerin, okulların açılması için Milli Eğitim Bakanlığına ve kendisine sayısız mesaj attığını aktaran Selçuk, şöyle devam etti:
"Evet, Kovid-19 salgınıyla birlikte eğitim, yoluna engeller konulmuş tren gibi bir anda durdu. Engelin kalkmasını bekleseydik, bugün hala aynı yerde bekliyor olurduk. Öyle yapmadık, yeni yollar açarak ilerledik. Siz trenin yeniden harekete geçmesi için öyle bir omuz verdiniz ki hemen harekete geçtik, hızlandık ve varacağımız yere sayenizde gecikmeden ulaşıyoruz. Öğretmenlik zaten hakkını veren için kolay iş değildir ama uzaktan eğitimle öğretmenlik yapmak çok daha zor bir iş. Siz bu zorlu işi omuzladınız."
- "Öğretmenlerimiz, herkesin karantinada olduğu günlerde bile EBA ders çekimlerinde görev aldılar"
Bakan Selçuk, salgının başlangıcından bu yana hemen herkesin karantinada olduğu günlerde bile TRT EBA ders çekimlerinde görev alan, bir yandan çekimlere devam ederken bir yandan ekranda "nasıl daha iyi ders anlatabilirim" diyerek sürekli kendini geliştirme çabasında olan meslektaşlarına teşekkür etti.
Bu öğretmenlerin artık çok değerli ve özel bir uzmanlığa sahip olduklarını vurgulayan Selçuk, "Bu uzmanlık ve oluşturdukları değer sayesinde TRT EBA kanalları yayın hayatına salgın bitse de devam edecek." ifadesini kullandı.