Ümit Özdağ İYİ Parti'nin HDP İLE anayasa çalışması yağtığını açıkladı. İYİ Parti Yöneticileri, Özdağ'ı iftira atmakla suçladı. Özdağ ise iddiasına kanıt olarak CHP'li İbrahim Kaboğlu'nun açıklamalarını gösterdi. Peki İYİ Parti - CHP - HDP anayasa taslağı hazırladı mı? İYİ Parti - HDP ittifakı nereye evriliyor? Takvim Gazetesi Ankara temsilcisi Zafer Şahin, İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ'ın "İYİ Parti HDP ile oturup anayasa hazırladı" iddiasıyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

AÇIKLANAN ŞEYLER YENİ DEĞİL

Ümit Özdağ'ın dün açıkladığı şeyler aslında yeni şeyler değil. Ben bunu 2019 yılının Ekim ayı içerisinde Takvim Gazetesi'nde kendi köşemde yazmıştım. Yine CHP'li İbrahim Kabaoğlu'nun bir TV programına bağlanıp bu anayasa çalışmasını itiraf ettiği programın katılımcılarından biriydim. Aslında bugün ortaya çıkan bu gerçekler bundan yaklaşık bir yıl önce kamuoyunun gündemine gelmişti ama o zaman Ümit Özdağ dahil İYİ Parti'deki herkes sanki böyle bir şey yokmuş gibi davranmıştı.

PROJELER NETİCESİNDE ŞEKİLLENDİRİLMİŞ

Köprülerin altında çok sular akmış olmalı ki Ümit Özdağ bugün çıkıyor ve bu ittifakı bu anayasa çalışmasını anayasanın değiştirilmesi dahi teklif edilemeyecek ilk 3 maddesini değiştirilmesini öngören HDP ile birlikte yaptıkları bu çalışmayı itiraf ediyor. Daha önce hiç yokmuş gibi davrandıkları şeyi bugün itiraf ediyorlar. O zaman akıllara şu geliyor demek ki İYİ Parti daha kuruluşundan itibaren belli bir takım projeler neticesinde şekillendirilmiş bir parti.

DİKKAT ÇEKEN "ATATÜRK" DETAYI

24 Haziran 2018 seçimlerinden önce hem Millet İttifakı hem Cumhur İttifakı kamuoyuna seçim programlarını açıkladılar ve kimse şunun üzerinde durmadı ana omurgasını CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu ittifakın seçim programında ne Atatürk'ten ne Atatürk milliyetçiliğinden bahsedilmedi ilginç bir şekilde. Ama Cumhur İttifakı'nın programında Atatürk denildi.

MIZRAK ÇUVALA SIĞMIYOR!

Gelinen nokta itibariyle artık mızrak çuvala sığmıyor. Görünür tablo bu. Ümit Özdağ ve arkadaşları tamamen parti içi iktidar kavgası neticesinde bayrak açmış durumdalar. Ve belli ki ellerinde çok fazla done var. Yeni hem Meral Akşener'i hem de Akşener yönetimini zora sokabilecek çok fazla bilgi ve belgeye sahiplermiş gibi görünüyor. Ki zaten bizim görüştüğümüz kaynaklar da aynı şeyi söylüyor.