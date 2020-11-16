SON DAKİKA: Eski İyi Partili Adem Taşkaya: Ses kayıtları elimde savcılığa vereceğim

İYİ Parti'de İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ 'cü olduğunu iddia ettiği için parti disiplin kuruluna sevk edilen Ümit Özdağ,sözleriyle başlayan tartışma sürüyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener , Özdağ'ın iddiasını yalanlarken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da dünaçıklaması yaptı.Dört partinin gizli toplantısına ilişkin elinde ses kayıtları olduğunu açıklayan İYİ Parti'nin eski medya işlerinden sorumlu başkan yardımcısı Adem Taşkaya ise Kılıçdaroğlu'nun 2018'de " Millet İttifakı nın anayasa sı hazır" açıklamasına rağmen şimdi inkar yoluna başvurduğunu dile getirdi. SABAH'a konuşan Taşkaya, "Ben adli bilişim uzmanıyım. Ses ve video kaydı özel bir şey olduğundan bunları paylaşamıyorum. Ancak Kılıçdaroğlu'nun inkar ettiği toplantı kayıtlarını savcılığa vereceğim. Avukatımla görüşüyorum. Onların bizi şikayet edeceği yok. Toplumu yanıltmadan dolayı biz savcılığa gidebiliriz" dedi.Taşkaya'nın olaya ilişkin diğer açıklamaları özetle şöyle:Ben İYİ Parti'den istifa ederken 1,5 yıl önce bir tweet atıp gizli Anayasa hazırlandığını, başında İbrahim Kaboğlu'nun olduğunu deşifre ettim. 4-5 ay sonra canlı yayında İbrahim Kaboğlu bunu kabul etti, 'Biz 4 parti olarak 4 ay boyunca anayasa çalışması yaptık' dedi. 4 ay değil, 3,5 ay boyunca gizli toplantılar yaptılar. Yani ben bunu çok net bir şekilde biliyorum.Bu anayasanın amacı 2018'de eğer Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kim kalsaydı Millet İttifakı'nda, Kürtlerin oyunu almak için açılımcı bir anayasa, çünkü ilk 4 maddeye atıfta bulunuluyor. Ben bunu ilk deşifre ettiğimde, aslında Sezai Temelli bütün siyasi partileri gezecekti. Ama gezemedi. CHP'ye gitti, İYİ Parti'ye gelemedi. Deşifre olduğu için diğer partiler uzak kalmak zorunda kaldı. Böyle bir şeyin ortaya çıkacağını tahmin etmiyorlardı.Bu anayasayı hazırladınız ve çok pis yakalandınız. HDP ile anayasa hazırlayabilirsiniz. Toplumun gerekleri bunu gerektiriyorsa yapabilirsiniz. Ancak bunu gizli kapaklı yapıp, özellikle anayasanın ilk dört maddesini hiçe sayıp, cumhurbaşkanlığı için oy devşirme uğruna kimse bizim milli değerlerimizle oynayamaz.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "sözleriyle yalanlamaya çalıştığı Anayasa çalışmasını 21 Haziran 2018'de CHP'nin finanse ettiği Tele1 televizyonundaki bir röportajında kabul ettiği ortaya çıktı.

Halen video paylaşım sitesi Youtube'de duran videoda Kılıçdaroğludiyor. Kılıçdaroğlu"nun sözleri şöyle: "Biz daha önceden yani seçimler daha gündemde yokken Millet İttifakı'nı oluşturan partiler olarak bir araya geldik zaten. Bir anayasa değişikliği için neler yapabiliriz diye ilkeler belirlendi ve o komisyonun başkanlığı da sayın Kaboğlu yapıyordu. İbrahim Kaboğlu bir anayasa hukukçusu. Sayın Kaboğlu dört partinin anayasa değişikliğinde ilkeler üzerinde bir anlaşma metni hazırlandı."