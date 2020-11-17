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    • 17.11.2020 09:54
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    SON DAKİKA: 'da 'ye operasyonu

    Son dakika haberine göre, ile mücadele aralıksız devam ediyor. 'da kullanıcısı olduğu gerekçesiyle 22 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı verildi.

    AA
    Ankara'da FETÖ'ye ByLock operasyonu

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün () kriptolu haberleşme programı kullanıcısı oldukları gerekçesiyle 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosundan yapılan açıklamada, özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı örgüt üyesi ve şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

    Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Ankara'da FETÖ'ye ByLock operasyonu