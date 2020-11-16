Şehit Topuksuz'un acı haberi memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Söğütlügöl Mahallesi'ndeki ailesine askeri erkan tarafından verildi. Şehidin baba evine dev Türk bayrağı asıldı. Acı haberi alan şehidin ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Hatice Topuksuz ile evli ve 7 aylık bir çocuğu olduğu öğrenilen şehidin naaşı, memleketi Osmaniye'de toprağa verilecek.

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