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    • 16.11.2020 23:34
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    Son dakika: Hakkâri ve Şırnak Silopi'de 2 Mehmetçik oldu

    Son dakika haberi... yaptığı açıklamada, "Hakkâri / sınır hattında icra edilen operasyon esnasında 16 Kasım 2020 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız, bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen taciz atışı neticesinde olmuştur." ifadeleri kullanıldı. MSB bir süre sonra ikinci şehidimizin Şırnak'ın Silopi ilçesinde geldiğini bildirdi.

    DHA
    2 şehidimiz var

    Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Hakkâri / Çukurca Irak sınır hattında icra edilen operasyon esnasında 16 Kasım 2020 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız, bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen taciz atışı neticesinde şehit olmuştur." ifadeleri kullanıldı.

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    ŞEHİT: ABDURRAHMAN TOPUKSUZ

    Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinden, ülkeye sızmaya çalışan PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada, Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz şehit oldu, Piyade Uzman Onbaşı Fatih Erol yaralandı.

    7 AYLIK ÇOCUĞU YETİM KALDI

    Şehit Topuksuz'un acı haberi memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Söğütlügöl Mahallesi'ndeki ailesine askeri erkan tarafından verildi. Şehidin baba evine dev Türk bayrağı asıldı. Acı haberi alan şehidin ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Hatice Topuksuz ile evli ve 7 aylık bir çocuğu olduğu öğrenilen şehidin naaşı, memleketi Osmaniye'de toprağa verilecek.

    ŞIRNAK'TA DA BİR ŞEHİDİMİZ VAR: BURHAN SÖZMEZ

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Şırnak /Silopi'de Irak sınır hattında 16 Kasım 2020 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız, teslim olacak teröristleri kararlaştırılan bölgeye sevk etmek maksadıyla girdiği Habur Çayı'nda suya kapılarak ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.'' ifadeleri kullanıldı.
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    Haberler Güncel Son dakika: Hakkâri Çukurca ve Şırnak Silopi'de 2 Mehmetçik şehit oldu