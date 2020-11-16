Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Hakkâri / Çukurca Irak sınır hattında icra edilen operasyon esnasında 16 Kasım 2020 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız, bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen taciz atışı neticesinde şehit olmuştur." ifadeleri kullanıldı.
ŞEHİT: ABDURRAHMAN TOPUKSUZ
Şehit Topuksuz'un acı haberi memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Söğütlügöl Mahallesi'ndeki ailesine askeri erkan tarafından verildi. Şehidin baba evine dev Türk bayrağı asıldı. Acı haberi alan şehidin ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Hatice Topuksuz ile evli ve 7 aylık bir çocuğu olduğu öğrenilen şehidin naaşı, memleketi Osmaniye'de toprağa verilecek.
ŞIRNAK'TA DA BİR ŞEHİDİMİZ VAR: BURHAN SÖZMEZ
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Şırnak /Silopi'de Irak sınır hattında 16 Kasım 2020 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız, teslim olacak teröristleri kararlaştırılan bölgeye sevk etmek maksadıyla girdiği Habur Çayı'nda suya kapılarak ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.'' ifadeleri kullanıldı.