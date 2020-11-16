Mayada Kamal, twitter üzerinden yazdığı mesajında, "Merhaba, yeğenim 8 yaşında, Sudanlı, şuan Türkiye'de. Bugün MR'de beyninde tümör olduğuna ilişkin teşhis konuldu ve acil ameliyatla alınması lazım.. Bir devlet hastanesinde ücret karşılığında bize kabul edecek doktoru bulabilir miyim?" ifadelerini paylaşmıştı.

"BİR SAAT ÖNCE ÇARESİZDİM"

Sağlık Bakanlığı, yardım talebinde bulunan Mayada Kamal'e kayıtsız kalmamıştı. Dakikalar içerisinde Kamal'a ulaşılmıştı.

Kamal, twitterda bu kez, "Çok teşekkür ederim. Ülkemde böyle ilgiyi görmedik. İyi ki buraya tedavi için geldik. Bir saat önceye kadar çaresizdim. Şu an bir sürü kişi ve kurum konuya dahil oluyor. Allah bu ülkeye zeval vermesin. Bir kez daha Türkiye'ye minnettarım" diye yazmıştı.