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    • 16.11.2020 11:20
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    SON DAKİKA: 'nın sözde müsteşarı yakalandı

    Son dakika haberine göre, 'de, terör örgütü /'nin sözde '' ile beraberindeki bir kadın şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

    DHA

    Terör örgütü /'nin faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, bir istihbaratı değerlendirdi. Ekipler, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapıp 'e gelen örgütün sözde 'Münbiç Asayiş Genel Müsteşarı' ile sözde 'Münbiç Medya Koordinatörlüğü ve Silahlı Asayiş Birimi'nde faaliyet yürüten 1 kadın şüphelinin saklandıkları adresi saptadı. Kent merkezindeki eve baskın yapan jandarma, 2 şüpheliyi gözaltına alırken, yapılan aramalarda örgütsel belge ve dijital dokümanlar ele geçirildi.

    Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: PKK'nın sözde müsteşarı yakalandı