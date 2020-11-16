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    • 16.11.2020 10:06
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    SON DAKİKA: açıkladı: 6 terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberine göre, , "Kahraman Komandolarımız, bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 6 /’li terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

    Milli Savunma Bakanlığı, bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 6 /'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



    Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

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