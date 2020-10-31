İşte Mahmut Övür'ün konuyla ilgili yazısından bir bölüm:

İYİ Parti'de nereye dokunsanız FETÖ sesi geliyor. FETÖ demek Gladyo ve ABD demek. Dahası dünden bugüne uzanan kirli ve karanlık ilişkiler ağı demek.

Baksanıza bizzat partinin kurucusu ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ biraz dokununca, parti tel tel dökülmeye başladı.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yla dayısı Enver Altaylı ilişkisi de giderek genişledi. İYİ Parti yönetimi sorunu dayı-yeğen ilişkisine hapsetmeye çalışsa da sorun çok daha derin. Şimdi ticaret ve siyasetle iç içe geçen yeni ilişkileri de ortaya çıktı. Dün SABAH gazetesinde Kenan Kıran, Buğra Kavuncu'nun ortak olduğu bir şirketin izini sürdü ve çok çarpıcı bilgilere ulaştı.

"Buğra Kavuncu'nun, FETÖ'den tutuklanan eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın kardeşleri Taha ve Cemal Altaylı'yla ortak olduğu anlaşıldı. Üçlünün, 2003 yılında kurulan Usta Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin yönetiminde bulunduğu da ortaya çıktı. İBB'nin seçim kampanyasını yürüten CHP İstanbul Gönüllüleri'nin kurucusu ve CHP Gaziantep eski Milletvekili Ahmet Karahan'ın kızı Dilşat Arpacıoğlu ve eşi Ali Haluk Arpacıoğlu da ortaklar arasında yer alıyor."

İşin ucu sadece İYİ Parti'ye değil, CHP ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na kadar uzanıyor. Bu tablo açık açık Akşener'in Buğra Kavuncu adında neden ısrar ettiğini gösteriyor.

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