SON DAKİKA: İyi Parti'deki kritik toplantı öncesi flaş gelişme: Özdağ'ın partisi geliyor!







GÖZLER DİSİPLİN KURULUNUN VERECEĞİ SON DAKİKA KARARINDA

İYİ Parti'de Ümit Özdağ'ın disiplin kurulu süreci bugün nihai bir karara bağlanmak üzere genel merkezdeki toplantı ile devam ediyor. Kritik gün olarak bakılan bugün için planlanan toplantı Disiplin kurulu üyelerinin biraz geç gelmesi nedeniyle parti binasında gecikmeli olarak başladı. Özdağ'ın ihracına kesin gözüyle bakılırken parti içerisinden bu sinyaller bizzat Genel Başkan Akşener ve yakınındaki isimler tarafından verildi.