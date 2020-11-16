SON DAKİKA: İyi Parti'deki kritik toplantı öncesi flaş gelişme: Özdağ'ın partisi geliyor!

İYİ Parti'de Gözler disiplin kurulundan çıkacak Ümit Özdağ kararında. Disiplin Kurulunda bulunan isimlerin parti binasına geç gelmesi nedeniyle 11'de toplanması beklenen kurul bir süre geç toplandı. Edinilen son dakika bilgisine göre mahkeme süreci, iddialar ve suçlamalar açıklanacak. Üyeler söz aldıktan sonra Özdağ'ın savunması gündeme gelecke. Toplantının birkaç saat içerisinde sonuçlanması bekleniyor. Kararın ne yönde olacağı bilinmezken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve yönetimdeki diğer isimlerden ihraç sesleri yükselmişti.
GÖZLER DİSİPLİN KURULUNUN VERECEĞİ SON DAKİKA KARARINDA
İYİ Parti'de Ümit Özdağ'ın disiplin kurulu süreci bugün nihai bir karara bağlanmak üzere genel merkezdeki toplantı ile devam ediyor. Kritik gün olarak bakılan bugün için planlanan toplantı Disiplin kurulu üyelerinin biraz geç gelmesi nedeniyle parti binasında gecikmeli olarak başladı. Özdağ'ın ihracına kesin gözüyle bakılırken parti içerisinden bu sinyaller bizzat Genel Başkan Akşener ve yakınındaki isimler tarafından verildi.
ÖZDAĞ'IN B PLANI VAR: "PARTİ KURUYOR!"
Disiplin Kurulunun alacağı son dakika kararı merak edilirken partideki kaderi belli olacak olan Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın da boş durmadığı iddia edildi. Kulislere bomba gibi düşen haberde Özdağ'ın çoktan yeni bir siyasi oluşum ya da parti hazırlıklarına başladığı belirtildi. Hürriyet'te yer alan bilgiye göre gazeteci Abdülkadir Selvi "Benden duyurması, 2021 yılı ile birlikte Ümit Özdağ partisi geliyor" ifadelerini kullandı.
ANAYASA İDDİALARINI AKŞENER YALANLADI AMA...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ümit Özdağ'ın 'İYİ Parti, HDP ile masaya oturup anayasa hazırladı' iddiasına yönelik bir açıklama daha yaptı. Akşener, 'Bir deli kuyuya taş attı nasıl çıkaracağımızı bilmiyoruz. Ayıp denen bir şey var' diyerek Özdağ'a tepki gösterdi.
KILIÇDAROĞLU İTİRAF ETTİ AKŞENER'İ ZOR DURUMDA BIRAKTI!
Öte yandan İYİ Parti'deki son dönem skandallarından biri de HDP ile birlikte geliştirildiği iddia edilen anayasa çalışması. Bu iddiaları reddeden Akşener'i zor durumda bırakacak açıklama CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.
"BİR ARAYA GELDİK"
Kılıçdaroğlu'nun 21 Haziran 2018'te CHP'nin finansal desteğiyle yayın yapan Tele1 Televizyonunda "Biz daha önceden millet ittifakını oluşturan partilerle bir araya geldik zaten. Bir anayasa değişikliği için neler yapabiliriz diye ilkeler belirlendi ve o komisyonun başkanlığı da sayın İbrahim Kaboğlu yapıyordu" dediği ortaya çıktı.
Akşener açıklamasında "Hiçbir siyasi oluşum, platform, şahıs, kişi, partiyle herhangi bir anayasa çalışmamız yoktur" demişti.
Ümit Özdağ'ın partideki geleceği bugünkü disiplin kurulunda belli olacak...