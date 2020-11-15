"RESTORAN VE KAFETERYA ÇALIŞANLARIMIZI DÖNÜŞÜMLÜ BİRER HAFTA ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARMA KARARI ALMIŞ BULUNMAKTAYIZ"

BELTUR A.Ş; restoran ve kafeterya çalışanlarını birer hafta ücretsiz izne çıkardı. BELTUR A.Ş'den çalışanlara gönderilen mesajda; "Değerli çalışma arkadaşlarımız, içerisinde bulunduğumuz pandemi süreci nedeniyle restoran ve kafeterya çalışanlarımızı dönüşümlü birer hafta ücretsiz izne çıkarma kararı almış bulunmaktayız. Gerekli bilgilendirme bağlı olduğunuz müdürlük tarafından detaylı olarak yapılacaktır. Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

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'BİLEREK İHALEYE GİRMİYOR'

SABAH gazetesine konuşan bir yetkili, şunları söyledi: "BELTUR yönetimi sözleşme bittiği zaman hastanelerden çıkma kararı aldı. Ancak İBB Başkan danışmanı Ertan Yıldız, 'Sakın hastanelerden çekilmeyin. Eğer hastane yönetimi BELTUR orada olduğu zaman zaten ihaleye çıkamaz. Eğer ihaleye çıkar ve başka bir işletme buraların işletme hakkını kazanırsa bizde 'Hastanelerden bizi çıkartıyorlar' diye propaganda yaparız. Bu sayede işletmeleri hem çok küçük bir meblağ karşılığında tekrar kazanma şansımız olur, hem de seçim zamanı buralarda ayrıca propaganda yapacağız. Hastaneler yığınla insan dolu' ifadelerini kullandı ve BELTUR'un hastanelerden çıkmaması üzerine karar verildi.

Bu durum şu anda BELTUR'da 70 milyona yaklaşan bir kamu zararı oluşmasına neden oldu. Ayrıca zaten BELTUR hastanelerde 2013'ten bu yana kesintisiz işletme yapıyor. Burada sözleşme bittiği zaman ihaleye girmiş olsaydı belki yine BELTUR kazanacaktı. Ancak ihaleye girmeyip orada işgalci durumuna düştüğü için hem 70 milyon TL ceza ödemek zorunda bırakıldı, hem de hastaneler ihaleye çıksa belki daha fazla teklif veren bir istekliye işletme hakkını vererek daha fazla kazanacaktı. Bu durumda hem hastanelerden kaynaklı kamu zararı hem de BELTUR'dan kaynaklı kamu zararı oluşturuldu."

'YASAL İŞLEYİŞİ BOZDULAR'

"Belediyenin yasal işleyişinin bozuldu. İBB Başkanı istediği kadar danışman alabilir. Ancak belediyenin bir yasal işleyişi vardır. Bu işleyiş ise Belediye Başkanı seçilir, genel sekreter ve genel sekreter yardımcıları ile daire başkanları ataması yapar. İştirak şirketlerini ise atanan genel müdürler yönetir. Bu dönemde ise Başkan Danışmanları Ertan Yıldız ve Yiğit Duman İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni finansal açıdan yöneten isimler ve danışmandan çok CEO vazifesiyle görevliler. Bu danışmanlar atadıkları genel müdürlere ve yönetim kuruluna talimat veriyor o talimatlar yanlış olmasına rağmen harfiyle yerine getiriliyor. Başkan Danışmanları Ertan Yıldız ve Yiğit Duman finansal yani parasal açıdan yönetirken Murat Ongun ve Fatih Keleş ise medya ayağında belediyeyi yönetiyor" iddiasında bulundu.

'PERSONEL ZORLA İZNE ÇIKARILIYOR'

BELTUR'da izlenen yönetim nedeniyle 500 personelin ücretsiz izne çıkarılmaya mecbur bırakıldığına da değinen yetkili kişi, "BELTUR artık personellerinin maaşını dahi ödeyemeyecek duruma getirildi. 70 milyonluk kamu zararı ve 30 milyonluk vurgun sonrasında personele maaş ödeyemediği için 500 BELTUR çalışanı ücretsiz izne çıkartıldı. Personel ücretsiz izne zorlandı ve bu kişilere maaş ödemesi dahi yapılmıyor. Bu talimat ise Yiğit Duman'dan geldi. BELTUR bu iki hatalı karar ile 70 milyon TL zarar ettirildi ve pandemide en ihtiyaç duyulan zamanda hastanelerden kaçmaya başladı. Sadece ve sadece Ertan Yıldız'ın talimatıyla propaganda yapmak için BELTUR iflasa sürüklendi. Biten sözleşmeleri nedeniyle çıkış ihtarları gelmiş olmasına rağmen çıkılmadığı için 70 milyon TL ceza ödeyecek. Bu kararların sonucu olarak şirket maaşları ödeyemez hale geldi ve Yiğit Duman'ın talimatıyla tarihinde ilk defa hastane büfelerinde kepenkler kapandı, personel yasadışı ücretsiz izne gönderildi" dedi.