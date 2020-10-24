Süreyyapaşa Kafe İşletmesinin Sarp 34 Gıda İşletmeleri Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ. ile yaptığı iddia edilen konsinye satış reyon tahsis sözleşmelerinin onaylı birer örneğinin müfettişliklerine teslim edilmesi istenmektedir. Bilgilerinizi, ilgili yazı ile belirtilen belgeleri onaylı suretleri ve 2 takım halinde 22 Ekim 2020 Perşembe günü mesai bitimine kadar müdürlüğümüze iletilmesi hususunda gereğini rica ederim."

İŞTE SGK DURUM TESPİT RAPORU

Sosyal Güvenlik Denetmeni Adem Toker tarafından hazırlanan "Durum Tespit Raporu"nda, BELTUR'da yaşanan usulsüzlükler şöyle yer aldı:

"BELTUR A.Ş, Şaşkınbakkal Kafe işletmesi hizmet alanında Konsinye Satış Reyon Tahsis Sözleşmesi'ne istinaden ürettiği ünlü mamullerin servisini yapan Nefis Zeytin Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi işyerinin faaliyetlerini her ne kadar sözleşmeye istinaden yaptığı beyan ve tespit edilmiş ise de ürettiği ürünlerin satışını kendisinin yapmaması, kendine ait yazarkasa ve benzeri ödeme kaydedici cihazının bulunmaması, çalışanlarının BELTUR A.Ş. logolu formalarla çalıştığı tespit edilmiştir...

BELTUR A.Ş. Suadiye Kafe işletmesi hizmet alanında Konsinye Satış Reyon Tahsis Sözleşmesine istinaden ürettiği ünlü mamullerin servisini yapan Zara İnşaat Orman Ürünleri Yapı Malzemeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi işyerinin faaliyetlerini her ne kadar sözleşmeye istinaden yaptığı beyan ve tespit edilmiş ise de ürettiği ürünlerin satışını kendisinin yapmaması, kendine ait yazarkasa ve benzeri ödeme kaydedici cihazının bulunmaması, çalışanlarının BELTUR A.Ş. logolu formalar ile çalıştığı tespit edilmiştir...

BELTUR A.Ş. Süreyyapaşa Kafe işletmesi hizmet alanında Konsinye Satış Reyon Tahsis Sözleşmesine istinaden ürettiği unlu mamullerin servisini yapan Sarp 34 Gıda İşletmeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi işyerinin faaliyetlerini her ne kadar sözleşmeye istinaden yaptığı beyan ve tespit edilmiş ise de ürettiği ürünlerin satışını kendisinin yapmaması, kendine ait yazarkasa ve benzeri ödeme kaydedici cihazının bulunmaması, çalışanlarının BELTUR A.Ş. logolu formalar ile çalıştığı tespit edilmiştir..."

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI İNCELEME BAŞLATTI

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan incelemede ortaya çıkan usulsüzler sonrasında Hazine ve Maliye Bakanlığı da BELTUR A.Ş'nin kiraladığı alanlarda satış yapan firmaların yazarkasa kullanmadığı ve vergi kaçırdığı iddiasıyla inceleme başlattı.

30 MİLYONLUK VURGUN İDDİASI

İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş 13 Ekim Çarşamba günü yapılan meclis oturumunda BELTUR'da yolsuzluk yapıldığına dair duyumların alındığını belirtti. Henüz ellerine kesin bir delil olmadığı için direk bir suçlamada bulunamayacaklarını belirten Gökkuş, "Birtakım duyumlar alıyoruz, 30 milyon TL'nin iç edildiği ile ilgili. Neden BELTUR Genel Müdürü görevden alınıp, Halk Ekmek Genel Müdürü'nün oralara getirildiğini biliyoruz. Para getiren şirketleri, kendi yandaş şirketlerine peşkeş çektirmeyeceğiz" demişti.

İBB MECLİS ÜYESİ SAYIŞTAY'A BAŞVURDU

AK Parti İBB Meclisi Üyesi Sami Barlas, İBB yetkililerinin ve BELTUR A.Ş. yetkililerinin Belediye Meclis kararı gereğince BELTUR'un işletmekte olduğu tesisleri üçüncü kişilere devretmemesi ve kiraya vermemesi gerekirken buna aykırı şekilde davranması nedeniyle Sayıştay Başkanlığı'na inceleme talebinde bulunmuştu.

GENEL MÜDÜR GÖREVDEN ALINDI