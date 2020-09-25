AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak CHP'li İBB'nin Beltur'daki ihale skandalını ilk kez A Haber'de açıkladı

25.09.2020 13:06

A Haber'de Ajans Bugün'de AK Parti'nin '100 Bin Yeni Üye' programı hakkında açıklamalarda bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a söz vermiştik. Salgın döneminden yeni çıktık arazi şartlarının daha zor olduğu bir dönemde 100 bin değil hedefi aşarak 106 bin 155 üye şartı gerçekleştirmiş olduk" dedi. Öte yandan Şenocak, ilk kez A Haber ekranlarından açıklıyorum diyerek, Beltur'un işletmeciliğinin üçüncü şirketlere verildiğini belirtti.

A Haber'de Pelin Başalma Şanlı'nın sunumuyla ekranlara gelen Ajans Bugün'ün konuğu AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Şenocak, ilk kez A Haber ekranlarından Meclis'ten 'üçüncü kişilere işletme hakkı verilemez' şeklinde yetki alan Beltur'un ikinci-üçüncü şirketlere alt taşeronluk verildiğini açıkladı.

"BELTUR'UN İŞLETMESİNİ KİME VERDİNİZ?"

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seslenen Şenocak, "İBB'nin Beltur'u vardır. Beltur şirketi, restoran ve kafe hizmetleri verir. Beltur tesislerinde, bize gelen bilgiye göre; Meclis'ten Beltur'a verilen yetkiye göre de, sadece kendisi işletme yapabilir ama bize gelen bilgi Beltur'un işletmecisi ikinci üçüncü şirketlere alt taşeronluk vermiştir. Halbuki Beltur ihale ile başkasına devredemez. Üçüncü kişilere işletme hakkı verilemez. Meclis'ten bu şekilde yetki almıştır. Soruyoruz 'Buraların işletmesini kime verdiniz? Gayri yasal buraları kime işletiyorsunuz?' Ben, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na bu soruyu soruyorum. Buradan yetkililere de göreve davet ediyorum. Bize gelen bu bilgilerin doğruluğunu teyitleme açısından şu anda Beltur içerisinde hangi siyasi partilerle işletmeciliğe açılmış, kimlere verilmiş, kimler tarafından işletiliyor bunları lütfen ilgili belediye başkanı cevaplarsa memnun oluruz." dedi.