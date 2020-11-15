İlgili devlet kurumlarından engelli olduğunu kanıtlayan, en az ortaöğretim mezunu olan her engelli vatandaş EKPSS'ye girme hakkı kazanmaktadır. Binlerce engelli memur adayının heyecanla beklediği EKPSS sınavı bugün gerçekleşti. Engelli memur alım sınavı olan EKPSS sınav sonucu ÖSYM son dakika açıklaması geldi. ÖSYM takvimine göre EKPSS sonuçları 17 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak. EKPSS sınavına katılan adaylar ve yakınları sınav sonuçlarının hesaplanmasına ilişkin aramalarını hızlandırdı. EKPSS'de yanlışın doğruyu götürüp götürmediği merak ediliyor. Peki, EKPSS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? EKPSS 3.10 maddesine göre hesaplama nasıl yapılır?
EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM takvimine göre EKPSS sonuçları 17 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak.
3.10 MADDESİNE GÖRE DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIR?
EKPSS'de uygulanan testlere verilen cevaplar her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı saptanacaktır. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır. İlgili testte en az bir cevabı bulunan adayların bu testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Daha sonra, bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır. Hesaplanan standart puanlar Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacak şekilde ağırlıklandırılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır.
Ağırlıklı puanların en küçüğü 40, en büyüğü 100 olacak şekilde puanlara dönüştürülerek adayların ortaöğretim düzeyi için EKPSSP1, ön lisans düzeyi için EKPSSP2, lisans düzeyi için EKPSSP3 puanları hesaplanacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
EKPSS Geçerlilik Süresi Nedir?
Merkezi sınav yöntemi kullanılarak uygulanan EKPSS sonuçlarıyla, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl boyunca gerçekleştirilen tüm atamalarda tercihte bulunulabilir. Ancak 2 sene içerisinde yeni bir sınav yapılmazsa elde edilen sonuç, bir sonraki yapılacak sınav tarihine kadar geçerli sayılmaktadır.
Kamu Kurumlarının Engelli Memur Kontenjanları
Engelli vatandaşların kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilmeleri için ilgili kurumun kadro sayısının %4 kadarı, özel sektörde ise %3 engelli kontenjanı olarak belirlenmektedir. Bu kontenjanlar belirlenirken;
Engellilerin mezun oldukları okul
Engel oranı
Hizmet verebilecekleri bölümler
Çalışacakları kurumda elde edecekleri ünvan dikkate alınmaktadır.
Uygun kadro bulunmadığı takdirde aranan şartlarda değişiklik yapılarak yeterli oranda kontenjan tahsis edilmektedir.
EKPSS Ve Kura Yönteminde Yerleştirme İçin Adaylarda Aranan Şartlar
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak üzere merkezi sınav ve kura yöntemine tabi olan adaylarda ilgili yönetmelikte yer alan şartlar şu şekildedir;
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Yerleştirmenin yapıldığı tarih itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak,
Atama istenilen kadro için yeter ve gerek şartları sağlamak,
Daha önceden herhangi bir kamu hakkından mahrum kalmamak,
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmayı engelleyecek suçlardan dolayı hükümlü olmamak,
Askerlik ile ilgili herhangi bir sorun bulunmamak
Bunların haricinde özel şartların da yer aldığı maddeler bulunmaktadır. Adayların tercih edecekleri kadroların karşılığında tercih kılavuzunda yer alan yeterlik, sertifika ya da yabancı dil koşulları sağlanmalıdır. Gerekli durumlar oluştuğu takdirde adayların tercihlerine yerleşmeleri için merkezi atama kuralları uygulanır.
EKPSS Konuları Nelerdir?
2020 EKPSS konuları Türkçe, matematik, tarih, çoğrafya ve vatandaşlık konuları yer alır.
2020 EKPSS Soru Dağılımı ise şu şekildedir.
Türkçe 15 Soru
Matematik 15 Soru
Tarih 10 Soru
Vatandaşlık 9 Soru
Çoğrafya 5 Soru
Genel konular 6 Soru şeklinde sorulmaktadır.
EKPSS Sınav Süresi Ne Kadar ?
EKPSS Sınav Süresi toplam 60 dakika olup, kişinin engel durumuna göre ek süre uygulaması yapılmaktadır.