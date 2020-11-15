EKPSS Geçerlilik Süresi Nedir?

Merkezi sınav yöntemi kullanılarak uygulanan EKPSS sonuçlarıyla, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl boyunca gerçekleştirilen tüm atamalarda tercihte bulunulabilir. Ancak 2 sene içerisinde yeni bir sınav yapılmazsa elde edilen sonuç, bir sonraki yapılacak sınav tarihine kadar geçerli sayılmaktadır.

Kamu Kurumlarının Engelli Memur Kontenjanları

Engelli vatandaşların kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilmeleri için ilgili kurumun kadro sayısının %4 kadarı, özel sektörde ise %3 engelli kontenjanı olarak belirlenmektedir. Bu kontenjanlar belirlenirken;

Engellilerin mezun oldukları okul

Engel oranı

Hizmet verebilecekleri bölümler

Çalışacakları kurumda elde edecekleri ünvan dikkate alınmaktadır.

Uygun kadro bulunmadığı takdirde aranan şartlarda değişiklik yapılarak yeterli oranda kontenjan tahsis edilmektedir.