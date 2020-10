İŞTE SGK DURUM TESPİT RAPORU

Sosyal Güvenlik Denetmeni Adem Toker tarafından hazırlanan "Durum Tespit Raporu"nda, Beltur'da yaşanan usulsüzlükler şöyle yer aldı:

* Beltur A.Ş., Şaşkınbakkal Kafe işletmesi hizmet alanında Konsinye Satış Reyon Tahsis Sözleşmesi'ne istinaden ürettiği ünlü mamullerin servisini yapan Nefis Zeytin Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi işyerinin faaliyetlerini her ne kadar sözleşmeye istinaden yaptığı beyan ve tespit edilmiş ise de ürettiği ürünlerin satışını kendisinin yapmaması, kendine ait yazarkasa ve benzeri ödeme kaydedici cihazının bulunmaması, çalışanlarının Beltur A.Ş. logolu formalarla çalıştığı tespit edilmiştir...

* Beltur A.Ş. Suadiye Kafe işletmesi hizmet alanında Konsinye Satış Reyon Tahsis Sözleşmesine istinaden ürettiği ünlü mamullerin servisini yapan Zara İnşaat Orman Ürünleri Yapı Malzemeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi işyerinin faaliyetlerini her ne kadar sözleşmeye istinaden yaptığı beyan ve tespit edilmiş ise de ürettiği ürünlerin satışını kendisinin yapmaması, kendine ait yazarkasa ve benzeri ödeme kaydedici cihazının bulunmaması, çalışanlarının Beltur A.Ş. logolu formalar ile çalıştığı tespit edilmiştir...

* Beltur A.Ş. Süreyyapaşa Kafe işletmesi hizmet alanında Konsinye Satış Reyon Tahsis Sözleşmesine istinaden ürettiği unlu mamullerin servisini yapan Sarp 34 Gıda İşletmeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi işyerinin faaliyetlerini her ne kadar sözleşmeye istinaden yaptığı beyan ve tespit edilmiş ise de ürettiği ürünlerin satışını kendisinin yapmaması, kendine ait yazarkasa ve benzeri ödeme kaydedici cihazının bulunmaması, çalışanlarının Beltur A.Ş. logolu formalar ile çalıştığı tespit edilmiştir...