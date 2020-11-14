Aynı Ekrem İmamoğlu, pandemi döneminde "bütçem yok" bahanesiyle Başakşehir Şehir Hastanesi bağlantı yollarını yapmamıştı. Bunun üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı salgınla mücadelede büyük görev üstlenecek olan İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin bağlantı yollarını tamamlamıştı.

ÖLÜMCÜL SALGININ KOCA İSTANBUL'DA YAYILMASI İÇİN HER TÜRLÜ ZEMİNİ HAZIRLADI!