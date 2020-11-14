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    • 14.11.2020 23:17
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    Başkanı 'nun 'ya saldırmasının arka planı...

    'li Büyükşehir Belediye Başkanı , 'ndan aldığı sayısıyla 'yı hedef gösterdi! Peki pandemi döneminde İstanbul'a kim ihanet etti? Detaylar haberimizde...

    takvim.com.tr
    İBB Başkanı başarılı bakana niye saldırdı?

    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından Mezarlıklar Daire Başkanlığı'nın bulaşıcı hastalık ölüm sayısının bugün 164 olduğunu söyleyerek başarılı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı töhmet altında bırakmaya çalıştı.

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    HİÇ UTANMADI...

    CHP'li Ekrem İmamoğlu paylaşımında, "Bulaşıcı hastalıktan vefat eden 164 vatandaşımıza Allah'tan rahmet dilerim. Sayın Fahrettin Koca tedbir almada gecikiyorsunuz" sözlerini sarf etti.

    Polemik üreterek yapamadığı icraatlerini perdelemeye çalışan İmamoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı hedef gösterdi.

    SORUYORUZ: PANDEMİ İÇİN HAYATİ ÖNEMDEKİ ŞEHİR HASTANESİNİN YOLUNU NİYE YAPMADIN?

    Aynı Ekrem İmamoğlu, pandemi döneminde "bütçem yok" bahanesiyle Başakşehir Şehir Hastanesi bağlantı yollarını yapmamıştı. Bunun üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı salgınla mücadelede büyük görev üstlenecek olan İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin bağlantı yollarını tamamlamıştı.

    ÖLÜMCÜL SALGININ KOCA İSTANBUL'DA YAYILMASI İÇİN HER TÜRLÜ ZEMİNİ HAZIRLADI!

    İmamoğlu güdümündeki İBB, koronavirüse rağmen toplu taşıma araçlarının sefer sayısını azalttı. Temas ve mesafe kurallarına hiçe sayan CHP'nin sansasyonel isminin faaliyetleri, koronavirüsün bulaşmasını göz göre göre artırıyor.

    DÜŞÜNÜN BAKAN KOCA'YA BİLE...

    Popülist söylemlerle hayal satan İBB Başkanı başarılı Bakan Koca'ya dil uzatan uzatarak hedef saptırmaya devam ediyor.
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    Haberler Güncel İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya saldırmasının arka planı...