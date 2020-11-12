CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve Ekrem İmamoğlu'nun dayısı oğlu Ufuk İnan’ın sahibi olduğu kaçak restoran yıkıldı

EKREM İMAMOĞLU'NUN BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANI OLDUĞU DÖNEMDE KAÇAK RESTORAN İNŞAA ETTİ

Ufuk İnan, dayısının oğlu Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı döneminde Beylikdüzü sahilinin en güzel manzarasına sahip Kaptan-ı Derya'yı devralmıştı. Ufuk İnan, önce mevcut küçük restoranı yıkmış ve daha lüks bir restoranın inşaatına başlamıştı.