"Bir tarihçi arkadaşım anlatır. Bir özel üniversitemizde İngilizce tarih dersi alıyorlar. Hoca dersin ortasında bir soru sorar: 'What is imperialism (emperyalizm)' Emperyalizm nedir? Arkadaş işaret eder, 'Bu soruya Türkçe cevap vermek istiyorum' der. 'Ne o What is imperialism?' diyor. 'Yok. Yalnız İngilizce cevap verebilirsiniz' diyor. Arkadaş ısrar ediyor ve 'Yok. Hayır. Ben bu soruya Türkçe cevap istiyorum' diyor. 'Hayır. What is imperialism? İngilizce cevap vereceksiniz' diyor. Arkadaş 'İşte emperyalizm budur' diyor."