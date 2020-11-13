BAŞKAN ÇEBİ: İYİ NİYETLE KONULDU

Konuya ilişkin açıklama yapan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, eleştirileri 'insafsızca' bulduğunu iddia ederek, "Tamamen iyi niyetle konulmuştur" dedi.

Tepkilerin artması üzerine Küçükçekmece Belediyesi bir açıklama daha yaparak, "İstasyon Mahallesi'nde yapmış olduğumuz çocuk parkı tasarımında kullanılan tasarımla ilgili olarak sosyal medyada yapılan yorumları karşısında son derece üzgün olduğumuzu ve ifade edildiği şekilde bir maksadın asla olmadığını bir kez daha ifade etmek isteriz. Vatandaşlarımızın hassasiyeti bizlerin hassasiyetidir. Söz konusu parkı kaldırdık ve tasarımını değiştiriyoruz. En kısa zamanda çocuklarımızın yeni parkına kavuşacağı sözünü veriyoruz. Bizim için Küçükçekmecelilerin mutluluğundan ve duygularından daha öte bir şey olamaz" iddiasında bulundu.

KAYMAKAMLIK: TERÖR ÖRGÜTÜ SEMBOLLERİ KULLANILMIŞ

Küçükçekmece Kaymakamlığı, yaptığı açıklamada, İstasyon Mahallesi'nde bulunan Atatürk Parkı'nda ortaya çıkan sembollerle ilgili inceleme başlattıkların ifade etmişti. Yapılan incelemede, parkta terör örgütünün kullandığı sembollere benzeyen görsellerin tespit edildiği belirtilmişti. Skandalın adli mercilere bildirilmesinin ardından Küçükçekmece Belediyesi'nin yenilediği çocuk parkındaki görseller, belediye ekipleri tarafından sökülmüştü.