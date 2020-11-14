Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan "İncir babadan" şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır? sorusunun yanıtı nedir? ATV ekranlarında Cumartesi akşamı ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacılar bilgilerini kullanarak büyük ödüle ulaşmaya çalışıyor. Peki, yarışmada sorulan "İncir babadan" şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır? sorusunun cevabı nedir? Yanıtı haberimizde…

A: Ceviz atadan

B: Ayva dayıdan

C: Süt anadan

D: Zeytin deden

Doğru cevap: Zeytin dededen